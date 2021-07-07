Başkan Kağnıcı’dan gençlere “meslek liselerini tercih edin” çağrısı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, Liselere geçiş Sistemi (LGS) sınavında tercih yapacak öğrencilere meslek liselerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, gençlerin, eğitimöğretim hayatlarının en kritik virajlarından birinde olduğunu ifade ederek, “Korona virüs salgını nedeniyle sınav sürecine evlerinden çevrimiçi hazırlanan öğrenciler, artık hayatlarının en önemli kararlarından birini verme aşamasındalar. Bu noktada doğru lise tercihi, öğrencilerin kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamalarının yanı sıra iş hayatına da bir adım önde başlamalarında kilit rol oynayacaktır. Meslekli ve donanımlı bir eleman olmanın yolu da meslek liselerinden geçmektedir. Mesleki eğitim alan gençlerimiz, ticaret ve sanayinin sigortasını, ekonomik kalkınma ve başarının temelini oluşturmakta. Gençlerimiz aynı zamanda, hayata erken atılmış olmanın avantajını yaşayacak, ülkemizin ekonomisi ve geleceğinde de söz sahibi olacaktır. Bu vesile ile geçtiğimiz yıl ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetişmesi ve öğrencileri iş dünyasına kazandırmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile ‘Okul Sanayi İş Birliği’ protokolü imzalamıştık. Kılıçarslan İMBK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, haftanın belirlenen günlerinde MÜSİAD Konya Şube üyelerinin işletme ve fabrikalarında uygulamalı eğitim görmekte. Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, öğrencilere sanayi işletmelerinde işbaşı eğitim verilmesi ile ahilik kültürünün kazandırılması ve mezun öğrencilerin istihdamının sağlanması hedeflenmekte. Tercih yapacak öğrencilerimizi MÜSİAD Konya şubemizin proje okulu olan Kılıçarslan İMBK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bekliyoruz” dedi.

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