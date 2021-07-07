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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaciğer damarına yerleştirilen stent sayesinde nakilden kurtuldu

İHA

Karaciğer damarına yerleştirilen stent sayesinde nakilden kurtuldu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde karaciğer sirozuna bağlı portal hipertansiyon nedeniyle sık sık hayatı tehdit edici varis kanamaları geçiren ve bu nedenle karaciğer nakil listesine alınan Fadimana Kök, karaciğer damarına (portal ven) yerleştirilen stent sayesinde nakilden kurtuldu.
SÜ Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaaddin Nayman yaptığı açıklamada, Konya’nın Ilgın ilçesinde yaşayan Fadimana Kök’ün varis kanaması şikayetiyle üniversite hastanesine başvurduğunu ve yapılan tetkikler sonucunda siroz teşhisi konulduğunu söyledi. Karaciğerin bağırsaklardan gelen kanı süzerek bu süzülmüş kanın kalbe ulaşmasında önemli fonksiyona sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Nayman, kronik karaciğer hastalıklarında siroz gelişimine bağlı olarak
karaciğerin sertleştiğini ve özelliğini kaybetmesi neticesinde bağırsaklardan gelen kanın artık kalbe gitmesine engel olmaya başladığını belirtti.

"Hastamız son bir yıldır varis kanaması geçirmedi"
Portal ven adı verilen damarda kanın bağırsaklardan karaciğere taşınamamasına bağlı olarak artan basıncın bağırsak duvarlarında varis oluşumuna neden olduğunu aktaran Doç. Dr. Nayman, “Bu varisler de yüksek basınç nedeniyle zamanla kanamalara neden olabilir ve bu kanamalar hayatı tehdit edecek düzeyde karşımıza çıkabilir. Hastamızda da bu şekilde sirotik
karaciğer zemininde portal hipertansiyon mevcuttu. Biz de portal hipertansiyondan hastayı kurtarmak ve bu varis kanamalarını engellemek adına transjuguler intrahepatik portosistematik şant (TIPS) işlemi uyguladık. TIPS işlemi portal ven isimli damar ile kalbe giden toplardamar arasında anjiyografik yöntemlerle şant oluşturulması işlemidir. Bu şant sonrasında
portal vendeki basınç düşer, varisler söner ve hastamızda da olduğu gibi varis kanamalarını artık görmeyiz. Hastamızın son bir yıldır şantı gayet güzel çalışıyor. Daha önce sık aralıklarla hastanemizde yatması gereken hastamız son bir yıldır varis kanaması geçirmedi. Stenti açık, gayet iyi durumda. Biz de yaptığımız bu işlemin mutluluğunu yaşamaktayız” diye konuştu.

“Kaybedecek çok zamanımız yoktu”
Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Güngör de kronik karaciğer hastalığı tanısıyla izledikleri hastalarının karaciğer rezervi iyi olmasına rağmen portal hipertansiyon nedeniyle sık sık hayatı tehdit edici duodenal varis kanamaları geçirdiğini, kanamaların sık sık tekrarlaması üzerine hastanın karaciğer nakli yapılmak üzere organ bekleme listesine alındığını kaydetti. Varis kanamalarını genellikle yemek borusunda tespit ettiklerini, bu vakada ise atipik olarak oniki parmak bağırsağında varis gelişimi gördüklerini anlatan Doç. Dr. Güngör, “Hastamızın varislerine yönelik endoskopik, medikal
ve hatta varisleri tıkayıcı embolizasyon tedavileri yapmamıza rağmen kanama ve hastaneye yatış sıklıkları giderek artmaktaydı. Türkiye’deki organ bağışı kısıtlılığı da göz önüne alındığında epeyce beklemesi gerekebilirdi, kaybedecek çok zamanımız yoktu. Girişimsel Radyoloji Ünitemizle birlikte TIPS işlemi uygulama kararı aldık. Ülkemizde TIPS işlemi çok az merkezde yapılabiliyor. Yapıldığı zaman yine de konulan stent içinde tıkanıklıklar, stentin yerinden oynaması, enfeksiyon gibi problemler gelişebiliyor. Hastamızda hiçbir sorun olmadan yaklaşık bir yıldır TIPS’ı efektif çalışıyor. Karaciğer rezervi bozulmadıkça şu an için nakil yapmadan izleyebiliriz. Girişimsel Radyoloji ekibimizin bu başarılı işleminden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Fadimana Kök ise, varis kanamaları nedeniyle yaklaşık 1 yıl yoğun bakımda yattığını belirterek, “Öncelikle Gökhan hocama, Hüseyin hocama, Alaaddin hocama ve tüm sağlık personeline çok teşekkür ederim. Bir senede Allah’a şükür çok iyi duruma geldim. Hocalarımızın tedavileri sayesinde iyi oldum” ifadelerini kullandı.

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