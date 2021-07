46 yıllık emniyet müdürü, Konya'da emekli oldu

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 46 yıllık mesleğini kentte noktaladı. Kendi isteğiyle emekliye ayrılan Aydın, "1975'te girmiş olduğum, mensubu olmaktan her zaman şeref ve onur duyduğum Türk Polis Teşkilatı'nda gururla taşıdığım üniformamı bugün itibarıyla çıkarmış bulunuyorum. Yaşama yeniden başlayabilseydim yine polis olurdum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, 2 yıllık Konya hizmetinin ardından kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Konya Emniyet Müdürlüğü´ne ise Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç atandı. Emniyet binasında düzenlenen veda töreninde konuşan Mustafa Aydın, "1975 yılında girmiş olduğum ve mensubu olmaktan her zaman şeref ile onur duyduğum Türk Polis Teşkilatı'nda 46 yıl gururla taşıdığım üniformamı bugün itibarıyla çıkarıp, sivil hayata geçmiş bulunuyorum. Yaşama yeniden başlayabilseydim yine polis olurdum. Yıllarca vatanımızın her köşesinde teşkilatımızın birer parçası olarak vatan, millet, bayrak sevgisi ile verilen görevleri yerine getirdim. Bu ilerleyen zamanda zaman zaman acı tatlı hatıralar ve anılarla dolu bir meslek hayatım oldu. Bir gün her şey gelir geçer, insanın elinde olan tek şey; duruşu, yüreği ve karakteridir" dedi.

Mustafa Aydın, tören mangasını selamlayarak, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-07-07 12:46:00



