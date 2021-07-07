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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılca: “Hizmetlerimizi uluslararası standartlara taşıyoruz”

İHA

Kılca: “Hizmetlerimizi uluslararası standartlara taşıyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçeye yaptığı yatırımların kalitesini arttırmak, uluslararası arenada Karatay’ın temsilini sağlamak ve Avrupa Birliği (AB) fonları başta olmak üzere Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler (BM) ile daha birçok uluslararası kuruluştan hibe ve ek kaynak temini için büyük gayret gösteriyor.
Karatay Belediyesi Meclisi, Haziran ayında, yaklaşık 1,5 yıldır “Avrupa Birliği Proje Ofisi” olarak çalışmalarını yürüten birimin Dış İlişkiler Müdürlüğü olarak çalışmalarına devam etmesi kararını vermişti. AB fonları başta olmak üzere hibe/fon projeleri ve prosedürleri ile sözleşme mevzuatları konusunda tecrübeli teknik personele sahip söz konusu birim, Karatay’ın dünyaya açılan kapısı konumunda. Karatay Belediyesi, bu kapsamda kültürden eğitime, turizmden sağlık ve sosyal alanlara kadar Karatay için hazırladığı projelerin hayata geçmesi adına AB fonları başta olmak üzere Dünya Bankası, BM ile MEVKA, KOP, bakanlıklar ve daha birçok kuruluşun hibe ve ek kaynak desteğini sağlamayı başardı.

“Hizmetlerimizi uluslararası standartlara taşıyoruz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Dış İlişkiler Müdürlüğünün belediyenin uluslararası alanda kurduğu ilişkilere daha profesyonel bir bakış açısı getireceğine inandığına vurgu yaparak, biriminin Karatay Belediyesinin kurumsal yapısına, yeni kaynak ile projelere de vesile olduğunu ifade etti. Birimin 1,5 yıldır AB Proje Ofisi olarak çalışma yürüttüğünü hatırlatan Başkan Hasan Kılca, ofisin bu süre zarfında başarılı işlere imza attığını kaydetti. Hasan Kılca, “Ofisimiz, belediye olarak hazırladığımız projelerimiz için birçok ulusal ve uluslararası kurum ile kuruluştan önemli miktarda hibenin belediyemize kazandırılmasını sağladı. Yine Dünya Bankası Risk Paylaşım Mekanizması kapsamında ise 4 milyon dolarlık bir hibenin alınabilmesi amacıyla Dünya Bankası’na projemizi sunduk. Sunduğumuz bu projemiz de, birçok projeyi geçerek son aşamaya kalmayı başardı. Bu konuda da olumlu bir sonuç almayı bekliyoruz. Yine ilçemizdeki çiftçilerimizin daha fazla sulama suyuna ulaşabilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü ile birlikte bir proje geliştirdik. Ekibimiz, yaklaşık 38 milyon TL bütçeyle ilçemizdeki toprak sulama kanallarının betonlanmasına yönelik olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi’ne proje sundu. Bu konuda da gerekli çalışmalar devam ediyor. AB Proje Ofisimizin diğer müdürlüklerimiz işbirliğiyle hazırladığı bazı projelerimiz farklı kurumdan ödüller de aldı. ‘Sıfır Atık Projesi’ ile Türkiye Belediyeler Birliği’nden ve BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Yerel Yönetimler Reformu 3. Aşama Projesi kapsamında da ekip arkadaşlarımız sunumlarını yaptılar. Tüm bu başarılı çalışmalarımız, bundan sonra çok daha aktif, etkin ve daha başarılı bir şekilde yürütülmeye devam edilecek” ifadelerini kullandı.

“Yerel gönüllülük Raporu’nu hazırlamaya başlayan Türkiye’deki ilk 3 belediyeden biri olduk”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak BM tarafından “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” çerçevesindeki 17 hedeften birisi olan “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” başlığında yerelden dünyaya açılmayı hedeflediklerini de ifade etti. Bu kapsamda bugüne kadar önemli çalışmalar ve eğitimler verdiklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, “Bilindiği gibi BM tarafından ‘2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ çerçevesinde 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi belirlenmiştir. Bu 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” da yerelden dünyaya açılmayı hedeflemektedir. Ülkemiz de bu hedeflere ne kadar ulaşabildiğimizi göstermek adına Cumhurbaşkanlığımız tarafından VNR (Ulusal Gönüllülük Raporu) hazırlamıştır. Karatay Belediyesi olarak bizler de, Türkiye Belediyeler Birliği ve UCLG MEWA işbirliğinde hazırlanmakta olan VLR (Yerel Gönüllülük Raporu) ile belediyemiz Türkiye’de ilk kez bu raporu hazırlamaya başlayan 3 belediyeden biri olduk. Bu konuda yabancı ülke temsilcilerinin dikkatlerini yerel demokrasi üzerinde toplamak, yerel demokrasiyi ve insan haklarına saygıyı güçlendirmek amacıyla ülkemizde yer alan yabancı vatandaşlar da dahil tüm vatandaşları yerel yönetim süreçlerine dahil etme amacındayız. İnşallah bu ve daha birçok çalışma ile projemizle hedefimiz hizmetlerimizi uluslararası standartlarda vermek ve belediyemizin temsilini, tanıtımını daha üst bir aşamaya taşımaktır” diye konuştu.

“Gönül coğrafyamızla olan bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz”
Hasan Kılca, Karatay Belediyesi ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki uluslararası kuruluşların yanı sıra yurt dışındaki birçok belediyle de ilişkileri “Kardeş Şehir” protokolleriyle sürdürdüklerinin altını çizdi. Başkan Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: “Belediyemiz, şu ana kadar Bosna Hersek’in Gorajde, Afganistan’ın Belh, Fas’ın Kenitra, Sırbistan’ın Novippazar şehirleri ile ülkemizde de Van’ın Gevaş ilçesiyle kardeş şehir protokolü imzaladı. Geçtiğimiz haftalarda ise Türk Dünyası Belediyeler Birliğimizin programı Bosna Hersek’te Karatay Belediyesi olarak Novi Grad Belediyesi ile kardeş şehir protokolümüzü Saraybosna’da imzaladık. Yine söz konusu programımız kapsamında Bosna Hersek programlarımız kapsamında Büyükelçimiz Sayın Sadık Babür Girgin ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ahmet Yıldırım ile bir araya geldik. TDBB Bosna Hersek Üye Koordinasyon Toplantımızı da yaptık ve orada, ’kardeşlerimizle daima biriz, beraberiz’ mesajımızı güçlü bir şekilde vermiş olduk. Bu vesileyle gönül coğrafyamızın kadim merkezlerine selamlarımı bir kez daha iletiyorum. Bu protokoller ve işbirlikleri arttırarak kardeş olduğumuz şehirlerle güçlü bağlarımızı geliştirmeye ve birbirinden kıymetli ortak projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

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