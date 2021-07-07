Kazada 3 kişi öldü, dakikalarca çalan telefonu açan olmadı Konya’da meydana gelen trafik kazasında kayınvalide, kardeşi ve damadı hayatını kaybetti

Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kayınvalide, kardeşi ve damadı hayatını kaybetti. Üç kişinin hayatını kaybettiği otomobilde dakikalarca çalan telefonu ise açan olmadı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında KonyaAntalya Karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Keser idaresindeki 58 AD 470 plakalı Renault marka otomobil, kavşaktan dönmek istediği sırada Mustafa Ö. (32) idaresindeki 42 EA 993 plakalı Mazda marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje çıkarak savruldu. 58 AD 470 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolcular refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 58 AD 470 plakalı araçta yolcu olarak bulunan kayınvalide Menekşe Keser (51), kardeşi Muhteşem Akalın (45) ve damadı Abdullah Bircan’ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Musa Keser (45) ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın duyulması üzerine olay yerine gelen yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. 58 plakalı otomobilde bulunan telefon ise dakikalarca çaldı ancak açan olmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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