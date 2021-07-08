Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü (2)

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Konya'da, iki otomobilin çarpıştığı kazadan ağır yaralı olarak kurtulan otomobil sürücüsü Musa Keser de tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya KONYA, (DHA)

2021-07-08 00:08:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.