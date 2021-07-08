Konya Büyükşehir’den “Telafide Ben De Varım Projesi”ne destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir’den “Telafide Ben De Varım Projesi”ne destek

İHA

Konya Büyükşehir’den “Telafide Ben De Varım Projesi”ne destek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Telafide Ben de Varım” projesine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi; Bilim Merkezi, Bilim Tırı, Bilgehaneler, Genç KOMEK Yaz Okulu ve Yaz Spor Okullarıyla öğrencilerin yaz aylarını verimli geçirmelerine katkı sağlıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan “Telafide Ben de Varım” projesine destek veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm dünyayı derinden etkileyen salgın sebebiyle eğitimin de ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, “Pandemi sürecinde öğrencilerimiz uzaktan derslerle eğitimlerine devam etmek zorunda kaldı. Eğitimde zor bir seneyi geride bıraktık. 1 Temmuz itibariyle başlayan normalleşmeyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı Telafide Ben de Varım projesi ile öğrencilerimize katkı sağlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Bilim Merkezi, Bilim Tırı, Bilgehaneler, Genç KOMEK Yaz Okulu, Spor Okulları gibi faaliyetlerle bakanlığımızın projesine destek veriyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konya Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampları başladı
“Telafide Ben De Varım” projesi kapsamında Konya Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampları eğitimlerine başladı. Bir ay sürecek yaz kamplarına 713 yaş arasındaki 280 öğrenci katılıyor. 21. yüzyıl becerileri ile tanıştırılacak öğrenciler, kendi ürünlerini yapabilecek, doğayı modelleyerek çevreye duyarlı yeni araçlar icat edebilecek. Öğrencilere STEM eğitimi ile disiplinler arası yeni bir bakış açısı kazandırılması hedeflenen eğitimlerde, öğrencilerin tasarım odaklı düşünerek yeni fikirler ortaya koyabilme yetisi kazandırılacak.

Bilim Tırı bilimi sevdirmek için yeniden yollarda
Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi tarafından kurulan Bilim Tırı, 31 ilçede 6 bölüm ve 25 deney etkinliği ile yeniden yollara çıkıyor. Bilim Tırı, eğlenirken öğrenmeyi ve çocuklara bilimi sevdirmeyi hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, Konya ve Türkiye genelinden 60 bin, Balkanlarda da bin öğrencinin katılımıyla çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlere başladı. Yaz Okulu, bu yaz çevrimiçi eğitimlerin yanında öğrencilere pandemi kuralları doğrultusunda; yüzme, kamp, piknik ve atölye çalışmaları ile yüz yüze etkinlik ve aktiviteler düzenleyecek.

Bilgehanelerde yaz etkinlikleri hız kesmiyor
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik hizmetlerinden olan Bilgehaneler, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitim modeli ile millimanevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler olmak üzere üç başlıkta faaliyet yürütüyor. Bilgehaneler’de yaz etkinlikleri 4. sınıf hafızlık hazırlık ve 8. sınıf LGS erken hazırlık öğrencilerine bu etkinliklerin yanı sıra; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Sosyal Bilgiler dersleri de veriliyor. Ayrıca veliler için de yaz dönemi boyunca çeşitli seminerler de verilecek.

28 ilçede yaz spor okulları başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki 616 yaş arasındaki çocukların yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmesi amacıyla 28 ilçede Yaz Spor Okulları’nı yeniden başlattı. 25 farklı branştaki faaliyetler kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tekvando, badminton, halter, güreş, karate, bocce, judo, jimnastik, satranç, dart, kick boks, masa tenisi, okçuluk, boks, halk oyunları, akıl ve zekâ oyunları, atletizm, bisiklet, kort tenisi, oryantiring, futsal branşlarında eğitimlere katılan öğrencilerin sağlıklı ve zinde kalmaları sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü (2)
YEREL HABERLER Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü ...
Konya’daki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi Trafik kazasında karı, koca, kayınbirader ve damat hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya’daki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi Trafik ...
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 3 ölü, ...
Kazada 3 kişi öldü, dakikalarca çalan telefonu açan olmadı Konya’da meydana gelen trafik kazasında kayınvalide, kardeşi ve damadı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada 3 kişi öldü, dakikalarca çalan telefonu açan ...
Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
YEREL HABERLER Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
Konya´da yaralı hayvanlara `Canbulan´da müdahale
YEREL HABERLER Konya´da yaralı hayvanlara `Canbulan´da müdahale
Nasreddin Hoca Şenliği dolu dolu etkinliklerle sürüyor
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Şenliği dolu dolu etkinliklerle ...
Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde eğitimler başladı
YEREL HABERLER Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde eğitimler ...
Kılca: “Hizmetlerimizi uluslararası standartlara taşıyoruz”
YEREL HABERLER Kılca: “Hizmetlerimizi uluslararası standartlara ...
Orman yangınına tek başına müdahale etti, kurumlardan 'teşekkür' aldı
YEREL HABERLER Orman yangınına tek başına müdahale etti, kurumlardan ...
Emniyet müdürü, 46 yıllık mesleğinden Konya'da emekli oldu (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Emniyet müdürü, 46 yıllık mesleğinden Konya'da emekli ...
46 yıllık emniyet müdürü, Konya'da emekli oldu
YEREL HABERLER 46 yıllık emniyet müdürü, Konya'da emekli oldu
Ereğli’den ülke ekonomisine 135 milyon TL’lik katkı sağlanacak
YEREL HABERLER Ereğli’den ülke ekonomisine 135 milyon TL’lik katkı ...
Konya’da yaralı hayvanlar “Canbulan” ile hayata tutunacak
YEREL HABERLER Konya’da yaralı hayvanlar “Canbulan” ile hayata ...
Yeni Meram Sanayi’de esnafla belediye el ele verdi
YEREL HABERLER Yeni Meram Sanayi’de esnafla belediye el ele verdi
Konya İl Emniyet Müdürü Aydın veda etti
YEREL HABERLER Konya İl Emniyet Müdürü Aydın veda etti
Karaciğer damarına yerleştirilen stent sayesinde nakilden kurtuldu
YEREL HABERLER Karaciğer damarına yerleştirilen stent sayesinde ...
Karayoluna çıkan domuza çarpan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Karayoluna çıkan domuza çarpan otomobil hurdaya döndü
Kulu'da ATV motoru duvara çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kulu'da ATV motoru duvara çarptı: 3 yaralı
Başkan Kağnıcı’dan gençlere “meslek liselerini tercih edin” çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Kağnıcı’dan gençlere “meslek liselerini tercih ...
Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
YEREL HABERLER Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
Eşinin kaynar suyla yaktığı Rukiye A: “Ölmek istemiyorum”
YEREL HABERLER Eşinin kaynar suyla yaktığı Rukiye A: “Ölmek ...
Nasreddin Hoca Şenliklerinde sergi açılışları
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Şenliklerinde sergi açılışları
Otomobilin gizli bölmesinde torba torba uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin gizli bölmesinde torba torba uyuşturucu ...