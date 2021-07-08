Hafif ticari araç bariyerlere saplandı: 1 yaralı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın köprüdeki demir bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaraladı.

Kaza, Ereğli ilçesi Hortu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asım K. idaresindeki 06 FL 0664 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Köprü üzerindeki demir bariyerlere saplanan ve asılı kalan araç aşağıya düşmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.