Başkan Oprukçu’dan meclis toplantısında promosyon açıklaması

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Hüseyin Oprukçu, AK Parti meclis üyeleri tarafından promosyonlar hakkında verilen yazılı önergeye de değindi.

Promosyonlara yönelik açıklamada bulunan Başkan Oprukçu, bankayla anlaşmadan birçok spekülasyon yapıldığını söyledi. Konya’dan bir partinin il başkan yardımcısının açıklama yaptığını ifade eden Başkan Hüseyin Oprukçu, “Belediyenin promosyonlara el koyduğunu, dağıtmadığını iddia ediyor. Sen önce Konya’ya bak, Ereğli’ye gelinceye kadar Konya’da eleştirdiğin bir şey göreyim. Bizim sırtımızdan siyasi propaganda yapmayın. Allah’ın hesabının galip geldiği bir koltukta oturuyorum ben. Ereğli sizi bu kadar yakından ilgilendiriyor madem, azıcık da Konya’nın Ereğli’ye dönüp şöyle adam gibi bir bakmasını temin etmek için gayret sarf edin” ifadelerini kullandı.



“İşçilerimizin hesaplarına promosyon bedelleri aktarılacak”

Özellikle Temizlik İşleri ve Park Bahçeler’de ihtiyaç duyulan eksik personeli tamamlamak için 500 kişilik bir promosyon anlaşması yapıldığını anlatan Başkan Oprukçu, “Hatırı sayılır da bir anlaşma önceki yıllardan çok daha iyi bir anlaşma bayram öncesi de... Yani o 500 kişinin ilk maaşı yattıktan sonra işçilerimizin hesaplarına promosyon bedelleri aktarılacak. İşçinin hakkı olduğunu değerlendirilen bu paraya ne belediye tarafından ne belediyenin şirketi tarafından el konulması, hiç edilmesi hukuken, ahlaken ve maddeten mümkün değildir. Bizler de en az sizin kadar hakkı, hukuku gözetiyoruz, personellerimizin yanındayız. Keşke bir fazla imkanımız olsa da o imkanı personellerimizin lehine değerlendirsek. İmkanı çoğaltalım, gelin grup başkan vekilleri olarak oturalım, nasıl kaynak nasıl imkan temin ve tesis ederiz bunu beraber değerlendirelim. Bundan arta çıkan kaynakları da personelimize nasıl yansıtalım onları değerlendirelim. Hukuksuz olarak hiçbir işin içinde yer almadım, haksızlığa kati suretle meydan vermedim” dedi.

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