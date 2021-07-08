KONESOB’a TSE Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi

2020 yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak TSE COVID19 Güvenli Hizmet Belgesi ve TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Hizmet Belgesini alma başarısını elde eden Konya Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), bu kez de hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi konusunda öncülük ederek TS 13811 Belgesi’ni almaya hak kazandı.

KONESOB’u ziyaret eden TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, bu önemli belgeyi KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak’a takdim etti. KONESOB toplantı salonunda gerçekleşen programda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Türkiye genelindeki Birlikler ve Esnaf Teşkilatları arasında ‘TSE TS 13822 HSYS Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk esnaf teşkilatı olduk. Çalışanlarımızın ve kurumumuzdan hizmet alan odalarımız, oda üyesi esnaf ve sanatkarlarımızın sağlığının korunması, buna yönelik çalışmaların yapılması ve sürekliliğinin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu iki önemli belgeyi TSE Başkanımızın elinden almak bizleri oldukça memnun etti. KONESOB olarak başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de, Başkan Muharrem Karabacak’ı ve KONESOB’u kutlayarak, “Böyle önemli belgeleri almayı hedeflemek ve bize müracaatta bulunmak çok önemli. Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini alarak KONESOB Türkiye’de önemli bir başarı elde etmiştir. Sizi ve Teşkilatınızı kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra TSE Başkanı Şahin, Başkan Karabacak’a belgeleri takdim etti. Başkan Muharrem Karabacak da günün anısına TSE Başkanı Şahin’e ahi sancağı hediye etti. Programa, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TSE Konya Bölge Koordinatörü Mehmet Yıldırım, TSE Yöneticileri, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Birliğin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri katıldı.

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