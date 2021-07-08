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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekyatırmacı: “Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması çok önemli”

İHA

Başkan Pekyatırmacı: “Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması çok önemli”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasına dikkat çekerek, Selçuklu’da binlerce çocuğun Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarına kayıt olduğunu söyledi.
Her yıl binlerce çocuğun spor yapmak için tercih ettiği Selçuklu Belediyesi Spor Okulları pandemi nedeniyle verilen uzun bir aranın ardından yaz döneminde faaliyetlerine başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük spor okullarından olan ve her yıl büyük ilgi gören Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarını ziyaret etti. Spor okullarında eğitim gören sporcuların antrenmanını izleyen Başkan Ahmet Pekyatırmacı, çocuklar ve aileler ile bir süre sohbet etti. Ziyarette Başkan Pekyatırmacı’ya Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ve Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Yaz ve kış olmak üzere iki sezondan oluşan spor okulları eğitimleri, Selçuklu Belediyesine ait ulusal standartlara uygun 35 tesis ve 56 salonda gerçekleştiriliyor. 5 Temmuz’da eğitimleri başlayan Yaz Spor Okulları, 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Pandemi dönemi nedeniyle sınırlı sayıda başvurunun kabul edildiği Yaz Spor Okullarında 13 branşta toplam 5 bin 714 sporcu eğitim görüyor. Çocukların yaz tatilini spor ile değerlendirmeleri için önemli bir hizmet olan Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarında sporculara branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde, yüzme, basketbol, futbol, tekvando, cimnastik, tenis, voleybol, wushu, karate, kick boks, satranç, okçuluk ve masa tenisi branşlarında eğitim veriliyor.
Pandemi döneminin ardından spor okullarında öğrencilerle yeniden buluşmanın mutluluk verdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması büyük önem taşıyor. Selçuklu’da binlerce çocuğumuz spor okullarına kayıt oldu. Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitimlerimiz 5 Temmuz tarihinde başladı. 29 Ağustos’a kadar devam edecek. Yaz spor okullarında 13 branş, 35 tesis ve 56 salonda 117 antrenörle, 515 yaş arasındaki çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Toplamda 5 bin 714 sporcumuz şu anda tesislerimizden hizmet alıyor. Öğrencilerimizden kayıt ücreti olarak sadece 70 TL alıyoruz. Spor malzemeleri ve kıyafetleri de belediyemiz tarafından ücretsiz olarak öğrencilerimize verilmekte. Spor okullarımıza katılan çocuklarımızı özellikle tebrik ediyorum. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet ailelerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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