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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Karatay Üniversitesi hedeflerine ilerliyor

İHA

KTO Karatay Üniversitesi hedeflerine ilerliyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi’nin 75 programda Konya’ya ve ülkeye güzel hizmetler vermeye gayret ettiğini belirterek, başarılı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.
KTO Karatay Üniversitesinde basın gezisi düzenlendi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Rektör Prof. Dr. Bayram Sade ve basın mensupları üniversite bahçesinde kurulan tanıtım çadırlarını gezerken, KTO Karatay Üniversitesi'nde yapılan çeşitli çalışmalarla ilgili bilgi verildi. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi’nin ismini, Türkiye’de Anadolu’nun ilk üniversitelerinden denilebilecek Karatay Medresesi’nden aldığını ifade ederek, “Bugün yaklaşık 9 bin öğrencisi, 6 fakültesi, 3 yüksekokulu, 3 meslek yüksekokulu, 1 enstitüde yürütülen 75 programla Konya’ya, ülkeye çok güzel hizmetler vermeye gayret eden bir üniversite. Şu anda 450'nin üzerinde de uluslararası öğrencimiz var. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi yeni nesil üniversiteler içerisinde iş alemiyle, iş adamlarının öncülük ettiği ve insanlarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin iş alemine uygun bir şekilde yetiştirilmeye çalışıldığı bir üniversite. Güzel gidiyor. Başarılı bir şekilde devam ediyoruz. 20212022 döneminde de bu başarıları artırarak devam ettireceğimizi düşünüyorum” dedi.
“Dijital Çağın Dijital Üniversitesi” mottosuyla uluslararası standartlarda eğitim sunan KTO Karatay Üniversitesi, sahip olduğu güçlü insan kaynağı yapısı, fiziksel gelişimi, tüm birimlerinde gözettiği toplam kalite anlayışı, uluslararasılaşma politikaları ve yürütülen stratejik projelerle bir dünya üniversitesi olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. 96 bin 832 metrekare kapalı, 435 bin 76 metrekare açık olmak üzere toplam 531 bin 908 metrekare alana sahip olan KTO Karatay Üniversitesi'ni, modern ve Selçuklu mimarisinin bir arada yer aldığı Merkez Kampüsü, Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) içerisinde yer alan Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu ile Akıllı Teknolojiler Merkezi, Konya Eğribayat’ta yer alan ve pilot yetiştiren Hava Parkı fiziksel açıdan diğer üniversitelerden farklı kılıyor. Korona virüs salgını nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verilen dönemde, uzaktan eğitim kapasitesi konusunda oldukça güçlü bir altyapıya sahip olan üniversite, yıllardır faaliyette olan uzaktan öğretim sürecinin kapsamını genişleterek, bir hafta gibi kısa bir zamanda uygulamaya geçirdi. 20202021 akademik yılında öğrenci, akademisyen ve idari personelin tamamına en sağlıklı ortamı oluşturma önceliğiyle hareket eden KTO Karatay Üniversitesi, insan hareketliliğini en aza indiren, online ve sınıf ortamında eğitim imkanının bir arada sunulduğu Karatay Hibrit eğitim modelini geliştirdi. Üniversite, öğrencilerine, mezunlarına, üniversite adaylarına, anne ve babalar başta olmak üzere toplumun her kesimine yönelik sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenledi.

İş dünyasının ihtiyaçlarına göre yenilikçi programlar
KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan ve 26 binden fazla üyeye sahip Konya Ticaret Odası’nın gücüyle, iş dünyasının tam desteğini alarak, sanayi ve ticaret alt yapısı ile entegre bir eğitim sunuyor. İş dünyası ile gerçekleştirilen istişarelerden yola çıkarak bünyesine; yeni bölümler, uygulamalar ve stratejik projeler dahil ediyor. İslam İktisadı ve Finans, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Enerji Yönetimi, Pilotaj gibi bölümleri bünyesinde barındıran KTO Karatay Üniversitesi, 20212022 eğitimöğretim döneminde İngilizce Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans programı ile Optisyenlik ön lisans programına ilk kez öğrenci kabul edecek. 2019 yılından itibaren öğrenci kabul eden KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü, genç yaşına rağmen havacılık eğitimi konusunda farkını ortaya koyuyor. 1000x30 m çim pist, 1500x30 m asfalt pist, 1500x15m taksi yolu, uçak bakım hangarı, 3 adet eğitim uçağı ve 2 adet planörle Türkiye’nin en modern pilot yetiştirme tesislerinden birine sahip olan üniversite, pilot adaylarını planörle yetiştirerek önemli bir ilki gerçekleştiriyor. 20212022 eğitimöğretim döneminde Pilotaj Bölümü, 5 öğrenci tam burslu, 28 öğrenci ücretli olmak üzere toplamda 33 öğrenci alacak. Türk sanayisinin özellikle de Konya sanayisinin dünya ile rekabet edebilmesi amacıyla kurulan, Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü’nde yer alan Model Fabrika, gerçek bir ürünün üretim proseslerini, makine, kalıp ve aparatları ile buna ait kalite sistemlerini kısaca bir fabrika ortamında olan tüm unsurları uygulamalı olarak ele alan bir eğitim kurumu olarak dikkat çekiyor. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu’na göre Türkiye’nin ArGe’ye en fazla yatırım yapan 5’nci, en fazla burs veren 7’nci, fiziki alan bakımından en büyük 9’ncu üniversitesi konumunda bulunan KTO Karatay Üniversitesi, çatısında kurduğu güneş enerji panelleriyle kendi sarf ettiği enerjinin yaklaşık yüzde 25’ini karşılarken, yağmur sulama toplama sistemleriyle de su tasarrufu sağlıyor. Pandemi sürecinde eğitime ara vermeden devam eden KTO Karatay Üniversitesi, öğrencilerine farklı imkanlar sunmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ayrıca öğrencilerine 8 farklı yabancı dil, ERASMUS+, yurt dışı dil okulu bursu, IAESTE Staj Programı gibi sunduğu imkanların yanında uluslararası çalışma ve iş birliklerini de imzaladığı protokollerle genişletiyor.

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