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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram mimar adaylarının bitirme projesi oldu

İHA

Meram mimar adaylarının bitirme projesi oldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü diploma öğrencileri, Meram için hazırladıkları projeler ile mezun oldu.
KTO Karatay Üniversitesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle Mimarlık Bölümü diploma öğrencilerinin Proje Sergisi Açılışı ve Ödül Töreni gerçekleştirildi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar, öğretim üyeleri, diploma öğrencileri ve aileleri katıldı. Programda diploma öğrencilerine bitirme ödevi olarak verilen 36 adet Meram Han projesi sergilenirken, başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi.

"Eğitimin arası olmaz diyerek özveriyle çalıştılar"
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, salgın dönemine rağmen eğitim sürecini aksatmadan yürütmeye çalıştıklarının altını çizerek, "Hocalarımız bu süreçte çok özverili davranarak, ‘eğitimin arası olmaz’ düsturuna destek verdiler. Öğrencileri yetiştirmek için bu ortamda ellerinden gelen tüm fedakarlığı yaptılar. Öğrencilerimiz de hocalarımızın bu emeğine karşılık ellerinden gelen özveriyi gösterdiler. Onlar da, projeleri için mimarlık kavramının özünü bilerek gereğini yaptılar. Böyle bir ortamda hazırladıkları projeleri şimdi bizlere sunuyorlar. Meram Han mimarı projesi de onlardan birisi. 10 bin metrekare alan için ihtiyaç programı verildi ve beklentiler ortaya konuldu. Cafe, Restaurant işlevlerinin yanı sıra kendi yorumlarıyla tahsis edilen alanı bir cazibe merkezi haline getirmeye çalıştılar. Bu kapsamda 36 adet proje üretilerek, 3 adet ödül, 3 adet mansiyon olmak üzere toplam 6 adet proje ödülü kendilerine takdim edilecek. Bu noktada Meram Belediyesi’nin desteği çok kıymetliydi bizim için. Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

"Gençlerimizin ürettiği her proje bizim için çok kıymetli"
Konya’nın incisi Meram’da, gençlerin her zaman söz sahibi olmasını istediklerini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, “Yaşadığımız ve planlamasını yaptığımız şehirleri pırıl pırıl genç mimarlarımızla şekillendirecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Belediyeler ve mimarlar arasında önemli bir denklem vardır. İki gurubun işlerinde gösterdiği başarılar birbirlerini doğrudan etkiler. Belediyemiz ve KTO Karatay Üniversitemizin ortak yürüttüğü proje kapsamında, ‘Bitirme Projesi’ olarak öğrencilerimizin içeriğini oluşturduğu ‘Meram Han Mimari Projesi’ çalışmalarını beğenerek takip ettim. Her birinde hayal gücü ve alın teri var ve hepsi bizim için çok kıymetli. Meram için dert edinip proje üreten tüm öğrencilerimize ve onları yetiştiren hocalarımıza teşekkür ediyorum. KTO Karatay Üniversitesi’nin başarılı çalışmalarından dolayı öğrencilerimiz ve hocalarımızın nezdinde Rektörümüz Bayram Sade hocamızı tebrik ediyorum” şeklinde görüş belirtti.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Çınar ise, ortaya çıkan başarılı projelerle birlikte yeni bir mezuniyet sevinci yaşadıklarını kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Mimarlık Bölümü diploma öğrencileri tarafından üretilen 36 adet projenin ödül töreni gerçekleştirildi. Başkan Kavuş ve Rektör Sade tarafından başarı gösteren 6 öğrenciye ödülleri takdim edilerek toplu şekilde hatıra fotoğrafı çektirildi.

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