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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuk Üniversitesi ile Konya Müftülüğü arasında iş birliği protokolü

İHA

Selçuk Üniversitesi ile Konya Müftülüğü arasında iş birliği protokolü

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya Müftülüğü arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol ile din görevlilerinin mesleki ve akademik gelişimine katkı sağlanması, akademik personel ve din görevlilerinin karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunması, SÜ İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin din hizmeti uygulamasına etkin şekilde katılması hedefleniyor. Protokol kapsamında, din hizmeti faaliyetlerinde ortak çalışmalar yaparak hizmet kalitesinin artırılması, Diyanet Gençlik ve benzeri çalışmalara gönüllü öğrenci katılımının teşvik edilmesinin yanı sıra sempozyum, konferans, çalıştay, komisyon çalışmaları, alan araştırmaları gibi faaliyetlerde de bulunulması amaçlanıyor.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada, imzalanan protokol doğrultusunda önemli ve verimli çalışmalar yapmayı umut ettiklerini söyledi. Selçuk Üniversitesinin, bölgenin lokomotifi konumunda olan bir üniversite niteliğinde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “YÖK Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteler listesinde yer alan, Times Higher Education’ın (THE) çalışmalarına göre 50 yaş altı genç üniversiteler dünya sıralamasında ilk 400’de yer alan köklü bir üniversiteyiz. Üniversitemiz bölgedeki en fazla nüfuslu üniversitelerden birisi ve 3 bine yakın akademik personel ile yaklaşık 70 bin öğrencimiz bulunmakta. İl Müftülüğümüz ile gençlere yönelik yapacağımız iş birliği çalışmalarında, ortak faaliyetlerde bizler de karşılıklı olarak faydalanacağız, verim alacağız. Umudumuz o yönde. İnşallah ortak çalışmalarla birlikte hem üniversitemiz bünyesinde bulunan camilerimizin hem de akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin faydasına oluşacak çalışmalar ortaya çıkmış olacak. Çok teşekkür ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Konya Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge de üniversitelerin bilginin üretildiği, paylaşıldığı, insanların yetiştirildiği önemli kurumlar arasında yer aldığını belirtti. Selçuk Üniversitesinin hem Türkiye’de hem de yurt dışında etkili olan bir üniversite olduğunu dile getiren Doç. Dr. Öge, “Konya Müftülüğü de Diyanet İşleri Başkanlığımızın illerdeki yapılanmasında İstanbul’dan sonra en fazla personele sahip ve en fazla camiye sahip ikinci derecede önemli bir müftülüğü. Bu açıdan böyle köklü iki kurumun eğitim iş birliği için bir araya gelmesi bizim açımızdan son derece takdir edilebilecek bir husus. Bu sebeple Sayın Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy’a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Dinî hizmeti insanlara sunan kurumlar olarak; üretilen bilgiyi yayma ve hizmet üretme noktasında elimizden gelen gayretleri sunacağız. Üniversite gençliğine yönelik faaliyetlerimizde de zaten hem üniversitemizin içinde hem de üniversitenin dışındaki gençlere ulaşma noktasında birtakım programlarımız, projelerimiz ve faaliyetlerimiz var. Bu vesileyle gençlerimize, halkımıza faydalı olacak eğitim iş birliğinin, dayanışma iş birliğinin bu protokolle yeniden canlanacağına ve hayata geçirileceğine olan inancımı yineliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından iş birliği protokolünün imzalandığı törene, SÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş eşlik etti.

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