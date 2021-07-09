Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

Konyaspor, 20212022 Sezonu 1. etap kamp hazırlıklarının 9. gününe sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplara ayrılan oyuncular topla çalıştı. Antrenman, üç takımla dönüşümlü olarak yapılan çift kale maçlar ile sona erdi.

İdmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Musa Çağıran, Marin Anicic ile Serdar Gürler katılmadı.

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