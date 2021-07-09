Konya Şeker’den 57 milyon 210 bin TL’lik nakit avans desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Şeker’den 57 milyon 210 bin TL’lik nakit avans desteği

İHA

Konya Şeker’den 57 milyon 210 bin TL’lik nakit avans desteği

Konya Şeker, bahar aylarında gübre, tohum, ilaç gibi ayni ve Ramazan Bayramı öncesi verdiği nakdi destekler ile 1 ay önce verdiği 27,9 milyon TL mazot avansından sonra şimdi de 57 milyon 210 bin TL’lik nakit avansı Kurban Bayramından 10 gün önce üreticilerin hesabına aktardı.
Bir yandan pandemi sürecinde yaşanan zorluklar ve belirsizlikleri aşmaya, bir yandan da bu yıl yaşanan kuraklık ve düzensiz yağışların tarladaki ürüne daha az zarar vermesi için yoğun bir gayret gösteren, üreticiyi bu süreçlerin hiçbirinde yalnız bırakmayan Konya Şeker, Kurban Bayramı öncesi de üreticiyi desteksiz bırakmadı. Bayram öncesi nakit avans desteği ile ilgili bir açıklama yapan Konya Şeker yetkilileri avansın üreticilerin hesaplarına yatırıldığını belirtti. Ödenecek avansla Konya Şeker, bir taraftan üreticinin gönlünce bir bayram geçirmesi için üzerine düşeni yaparken, üreticinin çapa ve sulama masrafları için destek verirken, öte yandan piyasaya çıkacak nakit para aynı zamanda Konya’nın dört bir yanında çarşının, pazarın da hareketlenmesine vesile olacak.
Konya Şeker yetkililerinin yaptığı nakit avans ödemesi ile ilgili değerlendirme yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, pandemi ile mücadelede belli bir mesafenin alındığını, aşılamada yakalanan başarı ile de hayatın kısmende olsa normalleştiği bir süreçte olduklarını söyledi. Kısa sürede hem ülkenin hem bütün dünyanın salgından kurtulacağını ümit ettiklerini belirten Başkan Recep Konuk, “Ekonomide, ticarette tekrar canlılık yaşanacak. Umudumuz bu yönde. Ama her şey normalleştikten sonra unutmamamız gereken hususlar var. Birincisi küreselleşmiş bir dünyada nasıl fırsatlar değerlendirebilenler için dalga dalga yayılıyorsa, sıkıntılar ondan da hızlı yayılıyor. Bugün inşallah üstesinden geleceğimiz sıkıntıların başka şekilde karşımıza çıkmayacağının garantisi yok ve biz bu süreçte şunu öğrendik; dünya küresel ama zorluklarla mücadele milli bir mesele. O nedenle sağlıkta güvenlikte, özellikle de gıda da kendi kendine yetebilmek hayati önemdedir. Yaşadık gördük, sağlık sisteminin yetersiz olduğu ülkelerde bırakın tedaviyi hastalar tecrit dönemleri yaşadı. Yine yaşadık gördük, sağlık malzemeleri, dezenfektan gibi salgınla mücadelede kilit ürünler için ülkeler korsanlık yaptı, uluslararası ticaret kurallarını rafa kaldırdı. Keza yaşadık gördük, salgın başlayınca ilk insanların aklına gıda stoklamak geldi, ilk boşalan market rafları gıda reyonları oldu. Üretici ülkelerin birçoğu tarım ürünleri ihracatını yasakladı ya da sınırlandırdı. Tarım ürünlerinin fiyatları tüm dünyada görülmemiş seviyelere çıktı. O nedenle feraha çıktığımızda yaşananları unutmayacağız ki, bir daha karşımıza çıktığında aynı sıkıntıları yaşamayalım. İkinci unutmamamız gereken husus, dünyada çoğu ülke bir yandan pandemi ile mücadele ederken bir yandan da yetersiz besleme ile mücadele etti. Ülkemizin pandeminin zorluklarının üstüne gıda sıkıntısı çekmeden bu süreci atlatmasını sağlayan ise salgına rağmen çifti çubuğu ihmal etmeyen, işine dört elle sarılan Türk çiftçisidir. Gelecekte de karşımıza çıkabilecek ve dünyada ticareti etkileyebilecek savaş, salgın, gerginlik her türlü küresel çarkların dönmesini engelleyecek krizlerde gıda güvenliğimizin teminatı yine Türk çiftçisidir ve Türk çiftçisinin ülkemiz için gıdada daha güçlü bir tahkimat yapması için yapmamız gereken tek şey dille bolca takdir edilen üreticiyi elle de desteklemektir. Yani övmek, teşekkür etmek bir erdemdir ancak hiçbir güzel söz üreticinin finans sorununa çare bulacak çözümler üretmenin ve girdilere uygun şartlarda erişmesini sağlayacak adımları atmanın, kuraklıkla boğuşurken tarlasına su akıtmanın, ürettiği ürünü ederinden satacağı pazarlama organizasyonlarını kurmanın yerini tutamaz” dedi.

"Yıllardır hiçbir bayramda kenara çekilmedik"
Kurumların da insanlar gibi karakteri olduğunu, insanların karakterinin insanlarla ilişkilerinden, kurumların karakterinin yaklaşımlarından, duruşlarından belli olduğunu kaydeden Recep Konuk, “Nasıl gündelik hayatta bir yaraya merhem olmayan insanlar olduğu gibi halden anlayan insanlar varsa, iş dünyasında da ekonomide de bilançolarından başka şeyi gözü görmeyen ticaretlerinden başka kaygıları olmayan şirketler olabileceği gibi halden anlayan, hayatın içinde, bilançolarındaki başarıları kadar iş yaptığı insanların hayatını kolaylaştırdıkları ölçüde kendini başarılı sayan kurumlar da olur. Hatta bazı kurumların yani Konya Şeker gibi şirketlerin ise yatırımlarının, ticaretlerinin gayesi bizatihi temsil ettiği insanların hayatını kolaylaştırmak, onların işini büyütmektir. Konya Şeker ve onun gibi kurumlar için hiçbir ticari başarı insanların hayatına pozitif manada dokunmanın yerini tutmaz. Malum önümüz Kurban Bayramı. Bayramda üreticiler de her meslekten, her işten vatandaşımız gibi akrabasına, eşine, dostuna gönlünce ikramda bulunmak, çocuklarını, ailesini sevindirmek ister. Yani bu gönlünce olmasa bile yeterince harcama yapabilecek bir bütçe gerektirir. İçinden geçtiğimiz günler üreticinin gelirinin ya olmadığı ya cüzi miktarda olduğu günler. Çünkü, tarladaki birkaç ürün hariç henüz hasadın yapılmadığı, yapılsa, satılsa bile üreticinin henüz parasını alamadığı günler. Öte yandan birçok ürün için hala üretici masraf yapmaya devam ediyor. Çapaydı, sulamaydı, ilaçtı, gübreydi, elektrikti, mazottu hepsi gider demek. Bu giderleri yani hem tarladaki masrafları hem bayram harcamalarını kendi imkanlarıyla karşılayabilecek üreticilerimiz elbette vardır. Ama biz halden anlayan bir kurum olarak masraf ve harcamaların altından nasıl kalkacağından endişe eden bir üretici ortağımız bile olsa onu düşünmek zorunda, onun yükünü hafifletmek, onun hanesine de bayram sevinç ve coşkusu ile huzurunu ulaştırmak zorundayız. Yıllardır hiçbir bayramda kenara çekilmedik. Bugün de çekilmiyoruz, bundan sonra şartlar ne olursa olsun üreticimizle yükü paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü kurumları kurum yapan gelenekleridir. Konya Şeker bayram avansı ile sadece üreticimize karşı vazifesini yapmakla kalmıyor, kendi geleneğimize ve duruşumuza sahip çıkıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarında 9 günü geride bıraktı
YEREL HABERLER Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarında 9 günü geride ...
Meram’da yaz spor okulları başladı
YEREL HABERLER Meram’da yaz spor okulları başladı
Başkan Altay Bilgehane öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Bilgehane öğrencileriyle buluştu
Kılca ve Samancı piknik bahçesinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Kılca ve Samancı piknik bahçesinde vatandaşlarla ...
Başkan Angı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sahibi, bizzat milletimizin kendisidir”
YEREL HABERLER Başkan Angı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ...
Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Selçuk Üniversitesi ile Konya Müftülüğü arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi ile Konya Müftülüğü arasında iş ...
Meram mimar adaylarının bitirme projesi oldu
YEREL HABERLER Meram mimar adaylarının bitirme projesi oldu
Nikah memuru babanın zor görevi
YEREL HABERLER Nikah memuru babanın zor görevi
Vali Özkan Ve Başkan Pekyatırmacı Sille’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Özkan Ve Başkan Pekyatırmacı Sille’de ...
KTO Karatay Üniversitesi hedeflerine ilerliyor
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi hedeflerine ilerliyor
Konya’da inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da inşaatın 4. katından düşen işçi ağır ...
Selçuk Üniversitesi, iş dünyasına önemli fırsatlar sunuyor
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, iş dünyasına önemli fırsatlar ...
Nasreddin Hoca şenliğinde ‘Seni Unutmak İstemedim ki’ oyununa yoğun ilgi
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca şenliğinde ‘Seni Unutmak İstemedim ki’ ...
Karatay Belediyesinden iki sosyal tesis daha
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden iki sosyal tesis daha
Başkan Pekyatırmacı: “Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması çok önemli”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Spor alışkanlığının küçük ...
Konya’da beyin kanaması geçiren kadına hava ambulansı
YEREL HABERLER Konya’da beyin kanaması geçiren kadına hava ambulansı
Bahçeye uçan otomobil ağaçta asılı kaldı
YEREL HABERLER Bahçeye uçan otomobil ağaçta asılı kaldı
KONESOB’a TSE Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi
YEREL HABERLER KONESOB’a TSE Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ...
Kedi her sabah sahibini kapıda karşılayarak kucaklıyor
YEREL HABERLER Kedi her sabah sahibini kapıda karşılayarak ...
Türkiye’nin tek olimpik veledromu Meram’da yükseliyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin tek olimpik veledromu Meram’da yükseliyor
Avukata bıçaklayıp, bir gözünü kaybetmesine neden olan peruklu saldırgana 18 yıl hapis
YEREL HABERLER Avukata bıçaklayıp, bir gözünü kaybetmesine neden ...
Başkan Oprukçu’dan meclis toplantısında promosyon açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu’dan meclis toplantısında promosyon ...
Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine ...