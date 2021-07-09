Konyaspor, Hadziahmetovic ile sözleşme yeniledi

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Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic’in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile kulübümüz arasındaki sözleşmeyi 2 yıl daha uzattık. Amir, 2023 2024 sezonu sonuna kadar ‘Benim evim, yuvam, memleketim!’ dediği Konya’da yeşil beyazlı formayı giymeye devam edecek” denildi.

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