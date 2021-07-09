Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile sözleşme yeniledi

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) İTTİFAK Holding Konyaspor, 24 yaşındaki ön libero Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.
2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor, Bosna Hersekli ön libero Amir Hadziahmetovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Amir, 18 numaralı yeşil-beyazlı formasını 2023-2024 sezonu sonuna kadar terletecek. Konyaspor Kulübü'nün resmi sitesinde 'Sonsuza dek Konyaspor' başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile kulübümüz arasındaki sözleşmeyi 2 yıl daha uzattık. Amir, 2023-2024 sezonu sonuna kadar 'Benim evim, yuvam, memleketim' dediği Konya´da yeşil beyazlı formayı giymeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-07-09 18:19:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.