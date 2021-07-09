Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile sözleşme yeniledi



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA) İTTİFAK Holding Konyaspor, 24 yaşındaki ön libero Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor, Bosna Hersekli ön libero Amir Hadziahmetovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Amir, 18 numaralı yeşil-beyazlı formasını 2023-2024 sezonu sonuna kadar terletecek. Konyaspor Kulübü'nün resmi sitesinde 'Sonsuza dek Konyaspor' başlığıyla yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile kulübümüz arasındaki sözleşmeyi 2 yıl daha uzattık. Amir, 2023-2024 sezonu sonuna kadar 'Benim evim, yuvam, memleketim' dediği Konya´da yeşil beyazlı formayı giymeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-07-09 18:19:25



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