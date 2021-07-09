Gülmece Parkı’nda Gülmece Sanat Atölyesi

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Akşehir Gülmece Parkı'nda oluşturulan Gülmece Sanat Atölyesi şenlik boyunca yaptığı atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle birçok sanatsal faaliyete imza atıyor.

Kültür Bakanlığı, Afyonkarahisar Belediyesi, Akşehir Gençlik Merkezi ve diğer grupların yer aldığı çalışmalarda resim, ebru, cam, telkari, tel kırma, ahşap oyma, boynuz tarak, yemeni, kaligrafi, bıçak, çocuklarla seramik ve çocuklarla resim sanatı çalışmalarıyla şenlik süresince performans sergileyerek birçok sanatsal ürünü Akşehir’e kazandırıyor. Yaptıkları çalışmalara Akşehirli çocukları da dahil eden sanatçılar çocuklarla birlikte uygulamalı performanslar da yapıyorlar.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya; İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu, İlçe Gençilk ve Spor Müdürü Eyip Yılmaz, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile birlikte Akşehir Gülmece Parkı'nda atölye çalışmaları yapan sanatçıları ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sanatçılara yaptıkları çalışmalar için tebriklerini sunan Başkan Akkaya, ebru çalışması yaptı. Başkan Akkaya şenlik sonunda biten ürünleri görmenin ve sergilemenin kendilerine mutluluk vereceğini kaydetti.

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