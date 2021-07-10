Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı

İHA

Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Konya'nın Akşehir ilçesinde duayen tiyatro sanatçılarının rol aldığı bir oyun Akşehirlilerle buluştu. Sanatçılar ayakta alkışlanırken, gezdikleri Akşehir'e hayran kaldı.
Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosunda Tiyatro Kare tarafından sergilenen “Ahududu” isimli oyun Akşehirliler tarafından büyük ilgi gördü. Joseph Kesselring’in “Arsenic and Old Lace” adlı eserinden, tiyatrocu Nedim Saban tarafından yeniden derlenen oyun sanatseverlerle buluştu. Kara komedinin en iyi örneklerinden biri olan ve insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen iki kadın karakter ve onların çevresindekilerin hikayesini anlatan oyunda Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler, Birol Engeler, Edibe Aysuda Dalğıç ve Özgür Yetkin gibi sanatçılar rol aldı. Büyük beğeni toplayan oyun sonunda oyuncular Akşehirliler tarafından ayakta alkışladı.
Oyunun sonunda bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir’de böylesine önemli sanatçıları ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, güzel tiyatro oyunu ile şenliğe renk katan sanatçılara teşekkür etti. Başkan Akkaya tarafından tiyatro grubu adına sanatçı Suna Keskin’e bir plaket takdim edildi.

Sanatçılar Akşehir’e hayran kaldı
Sanatçılar Nevra Serezli, Melek Baykal, Suna Keskin ve Nedim Saban Akşehir’de kısa bir şehir turu yaparak tarihi ve kültürel alanlarda gezi yaptı. Duayen isimler yaptıkları kısa gezintide Akşehir’in tarihi dokusuna ve değerlerine hayran kaldı. Gezi programı kapsamında Akşehir’in tarihi evlerinin yer aldığı sokakları gezen ekip, Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi kiliseyi de gezdi. Kilisenin ardından yine Akşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Yukarı Hamamı da gezen ekip, buranın restore edilerek turizme kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Akşehir’e ilk kez geldiğini belirten ünlü tiyatro ve televizyon oyuncusu Nevra Serezli, “Akşehir’e gerçekten bayıldım. Böyle güzel ve tarihi alanları görmek, buralarda gezmek beni çok mutlu etti. Rahmetli eşim Metin sağ iken Akşehir’e gelmiş olsaydık, bu güzel yerleri ve mekanları gezmeden Akşehir’den asla ayrılmazdık. Bu güzel yerlerin tarihe ve turizme kazandırılmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünün öldürülmesinde tanıkların ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünün ...
Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç
YEREL HABERLER Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli ...
Gülmece Parkı’nda Gülmece Sanat Atölyesi
YEREL HABERLER Gülmece Parkı’nda Gülmece Sanat Atölyesi
Sirk ekibinin gösterileri nefesleri kesti
YEREL HABERLER Sirk ekibinin gösterileri nefesleri kesti
Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile sözleşme yeniledi
Guilherme Sitya 1 yıl daha Konyaspor’da
YEREL HABERLER Guilherme Sitya 1 yıl daha Konyaspor’da
Prof. Dr. Aksoy: “Tüketen değil, üreten bir üniversiteyiz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aksoy: “Tüketen değil, üreten bir ...
Konyaspor, Hadziahmetovic ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Konyaspor, Hadziahmetovic ile sözleşme yeniledi
Başkan Altay: "Hep birlikte şehrimiz için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Hep birlikte şehrimiz için ...
Konya Şeker’den 57 milyon 210 bin TL’lik nakit avans desteği
YEREL HABERLER Konya Şeker’den 57 milyon 210 bin TL’lik nakit avans ...
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarında 9 günü geride bıraktı
YEREL HABERLER Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarında 9 günü geride ...
Meram’da yaz spor okulları başladı
YEREL HABERLER Meram’da yaz spor okulları başladı
Başkan Altay Bilgehane öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay Bilgehane öğrencileriyle buluştu
Kılca ve Samancı piknik bahçesinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Kılca ve Samancı piknik bahçesinde vatandaşlarla ...
Başkan Angı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sahibi, bizzat milletimizin kendisidir”
YEREL HABERLER Başkan Angı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ...
Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Selçuk Üniversitesi ile Konya Müftülüğü arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi ile Konya Müftülüğü arasında iş ...
Meram mimar adaylarının bitirme projesi oldu
YEREL HABERLER Meram mimar adaylarının bitirme projesi oldu
Nikah memuru babanın zor görevi
YEREL HABERLER Nikah memuru babanın zor görevi
Vali Özkan Ve Başkan Pekyatırmacı Sille’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Özkan Ve Başkan Pekyatırmacı Sille’de ...
KTO Karatay Üniversitesi hedeflerine ilerliyor
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi hedeflerine ilerliyor
Konya’da inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Konya’da inşaatın 4. katından düşen işçi ağır ...
Selçuk Üniversitesi, iş dünyasına önemli fırsatlar sunuyor
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi, iş dünyasına önemli fırsatlar ...