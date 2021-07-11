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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekyatırmacı 72 mahallede vatandaşlarla buluştu

İHA

Başkan Pekyatırmacı 72 mahallede vatandaşlarla buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini tamamlayarak, 72 mahallede muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.
Mahallelerin ihtiyaçlarını ve yapılan yatırımları yerinde incelemek amacıyla mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 72 mahallede yaptığı ziyaretlerle tamamladı. Başkan Pekyatırmacı, son olarak Tatköy, Sarayköy, Sulutas, Sille, Eğribayat, Kervan ve Kızılcakuyu mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında mahalle sakinleri ile görüşen Başkan Pekyatırmacı, gelen talep ve önerileri de dinledi. Ziyaretlerinde Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de eşlik etti. Başkan Pekyatırmacı ziyaretler kapsamında mahallelere kazandırılacak eğitim, kültür ve sosyal tesis alanlarındaki yatırımların yanı sıra altyapı yatırımlarını da yerinde inceledi.

“Mahalle Muhtarlarımızı ve mahalle sakinlerimizi dinledik”
Yerinde tespit ve hizmet kalitesi artırma anlamında mahalle ziyaretlerinin önemli olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da Selçuklu’nun 72 mahallesinde muhtarlarımızın yanı sıra mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Tatköy, Sarayköy, Sulutas, Sille, Eğribayat, Kervan ve Kızılcakuyu mahallelerimizle birlikte ziyaretlerimizi tamamlamış olduk. Taşra mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle de bir araya gelerek istişareler gerçekleştirip, onların taleplerini dinledik ve inşallah bu talepler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Amacımız Selçuklu’nun sadece bu gününe değil geleceğine de değer katmaktır” şeklinde konuştu.

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