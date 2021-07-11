Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara istikametine giden 15 yaşındaki M.A.B.'nin kullandığı motosiklet, tali yoldan çıktığı öğrenilen R.O. (20) idaresindeki 42 AAP 746 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü yola savrularak yaralandı. Çağrılan ambulansla motosiklet sürücüsü, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, Konya'ya sevk edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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