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Akşehir kirazı, dünya pazarında

DHA

Akşehir kirazı, dünya pazarında


 İsmail AKKAYA Atilla MEMİŞ/ KONYA,(DHA)KONYA'da aromasını Akşehir Gölü'nden alan halk arasında 'Napolyon' kirazı olarak bilinen Akşehir kirazı; ABD, İngiltere, Rusya, Çin, Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelere ihraç edilerek dünya pazarında yarışıyor. Kirazın İngiliz kraliyet ailesinin de sofralarını süslediğini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ''Sultandağı'nın eteğindeki 43 bin dekarda 50 bin ton kiraz üretiliyor ve üretimin de yüzde 80'i ihraç ediliyor" dedi.
Yaklaşık 95 bin nüfusuyla Konya'nın en büyük ilçelerinden biri olan Akşehir, başta düşünür ve mizah ustası Nasreddin Hoca, halk arasında 'Napolyon' olarak bilinen kirazı ve kiraza aromasını veren iklim değişikliği nedeniyle kuruma noktasına gelen Akşehir Gölü'yle tanınıyor.  İlçenin büyük bölümünün geçim kaynağı ise başta kiraz olmak üzere vişne, erik ve çilek üretimiyle sağlıyor. 2004 yılında Akşehir kirazı olarak tescillenen kirazın yüzde 80'i ihraç ediliyor. 
300 MİLYON TL KATMA DEĞER SAĞLIYOR 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya,  bölgede üretilen kirazın dünya pazarında yarıştığını ve aromasını Akşehir Gölü'nden alması nedeniyle de daha çok tercih edildiğini belirtti. Akkaya, şunları söyledi:
''Sultandağı'nın eteğinde olan 43 bin dekarlık üretim alanında 50 bin tonluk kiraz üretimi söz konusu. Bunların yüzde 80´i ihracata gidiyor. Büyüklüğü 26 milimetre ve üzeri olan kirazlar ihraç ediliyor. Bu bölgedeki kiraz çok daha kaliteli ve aroması çok farklıdır. 2004 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından 'Akşehir kiraz' olarak tescillendi. Bunlar dayanıklı oluşu ve gevrek oluşu, parlak rengi, berraklığı ve lezzeti, beş karakter olarak tescillendi. Bu bölgede Türkiye'deki kiraz üretiminin yüzde dörtlük payına sahip ama ihracatta iklim verilerine bağlı olarak Türkiye´nin yüzde 20 ila 30'unu bu bölgeden sağlanıyor. Akşehir kirazı gerçekten önemli. İhracat yapıldığı yerler noktasında Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa son yıllarda Çin ve Rusya var. Rusya'ya ihracat çok önemli. Biliyorsunuz ki dünyada kiraz üretim noktasında Amerika çok önde. Ardından biz Türkiye olarak ikinci sırada geliyoruz. Bu yıl  kiraz kilosu 13 ila 18 liradan ihraç ediliyor.  Tükiye´de 135 milyon dolarlık bir kiraz üretim var. Bunun 300 milyon liralık bölümü Akşehir´de karşılanıyor.''
Akkaya, kirazın sadece meyve olarak değil pasta gibi ürünlerde ve kozmetikte kullanılmak içinde ihraç edildiğini kaydetti.  
TEKNİK VE BİLİNÇİ TARIMLA ÜRETİMİMİZİ DAHA DA ARTIRABİLİRİZ 
Kiraz üreticisi ve aynı zamanda Değirmenköy Mahallesi muhtarı Mustafa Atik, bölgedeki kiraz üretiminin 60-70 yıl öncesine dayandığını, daha önce ilçeden başka bölgeye tarım işçisi olarak çalışılmaya gidildiğini ancak şimdi ilçeye başka bölgelerden tarım işçilerinin çalışmaya geldiğini söyledi. Teknik ve bilinçli tarımla bölgedeki üretimin daha da artırabileceğini ifade eden Atik, ''Devletimiz bizlere yardımcı oluyor ancak hala eksiklerimiz var. Biraz daha teknik ve bilinçli tarım yaparsak, biz burada rekolte artıracağız. Ekonomimize büyük katkı sağlayacak'' dedi.
Bölgede donmuş gıda paketleme ve soğuk hava deposu tesislerinin artırılması gerektiğini de ifade eden Atik, ''Bölgemizde donmuş gıda paketlemesi yapılmaktadır ancak yeterli gelmiyor. Komşu illerde paketlenip işlenmesi yerine burada kendi ilçemizde paketlenip dondurulması daha iyi olur. Hem maliyet azalık, hem bizim ürünümüz fazla yıpranmadan ve kalitesi düşmeden direk ihraç edilir. Bu konu da da devletimizin yatırımcılara olan teşviki var, fakat yeterli değil. ''diye konuştu. 
Atik, 1 kilo kirazın 4 liraya mal olduğunu, iç piyasaya ise 4,5 ila 5 liraya sattıklarını, fakat İstanbul'da aracılar nedeniyle marketlerde 15 ila 20 liraya satıldığını, üretici yerine aracıların para kazandığını ve buna da çözüm bulunması gerektiğini söyledi.   
  DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Atilla MEMİŞSalih BÜYÜKSAMANCI
2021-07-11 11:38:03

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