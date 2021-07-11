Nasreddin Hoca Şenliği “Ağaçlar Ayakta Ölür” ile final yaptı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Akşehir Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılan tiyatro gösterisi ile son buldu.

5 Temmuz’da başlayan şenlikler kapsamında birçok yetişkin e çocuk tiyatrosu, çeşitli akrobasi ve sirk gösterileri, halk oyunları gösterilerinin yanı sıra, sergiler, Açıkhava sanat atölyesi çalışmaları, eşek yarışları, trap atışı yarışları gibi birçok etkinlik ve program 6 gün boyunca Akşehirlilerle buluştu. Şenliğin kapanış finali ise duayen tiyatro sanatçılarının da rol aldığı “Ağaçlar Ayakta Ölür” isimli tiyatro oyunu ile yapıldı. Şenlik boyunca Akşehirli tiyatro severlerin birbirinden güzel tiyatro oyunları ile buluşma imkânı bulduğu etkinliklerde Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosunda, Tiyatro Kare tarafından sergilenen “Ağaçlar Ayakta Ölür” isimli oyun sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. İspanyol yazar, şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedi tarzındaki oyunda dağılan bir aileyi bir araya getirmek için yapılan çalışmalar konusu işlendi. Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Burcu Gül Kazbek, Arif M.Güney, Oral Özer, Meltem Özlevent ve Mahir Akgündoğdu gibi tiyatronun değerli sanatçılarının rol aldığı oyun, büyük beğeni topladı.

Oyunun sonunda bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 6 gün boyunca çeşitli ve birbirinden güzel etkinliklerle dolu dolu bir şenlik geçirildiğinin altını çizerek, pandemi nedeniyle bu yıl konserlerin yapılamadığını, önümüzdeki yıllarda bu etkinliklerinde şenlik programı içerisinde yer alacağını kaydetti. Tiyatronun böylesine unutulmaz isimlerini Akşehir’de ağırlamaktan ve onların oyununu seyretmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Akkaya, şenlik boyunca emeği geçen tüm belediye personelline ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Başkan Akkaya tarafından tiyatro grubu adına Sanatçı Nevra Serezli’ye bir plaket de takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.