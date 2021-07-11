Başkan Altay piknik yapan aileleri ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara Yolu üzerinde bulunan Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Parkı’nda piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, çocuklara futbol topu hediye etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara Yolu üzerinde bulunan Şehit Pilot Yüzbaşı Ümit Özer Parkı’nda piknik yapan vatandaşlarla buluştu. Hafta sonunu aileleriyle parkta piknik yaparak değerlendiren vatandaşlarla sohbet eden Başkan Altay, top oynayan çocukların oyunlarına da eşlik ederek onlara Konyaspor’un renklerini taşıyan yeşilbeyaz futbol topu hediye etti. Güzel havada piknik yapan Konyalılara misafir olduklarını belirten Başkan Altay, “Hemşehrilerimizin yüzündeki tebessüm bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın daha güzel bir şehir emanet edebilmek için canla başla çalışıyoruz. Tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

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