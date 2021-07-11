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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’da 15 Temmuz Şehitleri anılacak

İHA

Meram’da 15 Temmuz Şehitleri anılacak

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Gazete Manşetleri Sergisi açılıyor.
İletişim Başkanlığının öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, tüm ülkede çeşitli programlarla icra edilecek. Bu kapsamda Meram Belediyesi, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gazete manşetleri sergisi açıyor. Hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, halkın yazdığı destanın gazete manşetlerine yansıması, hafızalardan silinmemesi adına sergilenecek.

“Milletimiz hiç bir terör örgütüne boyun eğmeyecektir”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türk Milleti’nin ezelden ebede vatanına sahip çıktığını kaydederek, “15 Temmuz 2016’da terör örgütü FETÖ tarafından, demokrasimize darbe girişiminde bulunulmuş, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın başkomutanlığında halkımız büyük bir destan yazarak düşmana karşı durmuştu. Hangi terör örgütü olursa olsun milletimiz hiçbir zaman demokrasisine göz diktirmeyecek ve boyun eğmeyecektir. Vatanını korumak adına can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize ise şifa diliyorum” dedi.

Sergi 18 temmuz tarihine kadar devam edecek
Başkan Kavuş, 1518 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Gazete Manşetleri Sergisi için davette bulunurken “İletişim Başkanlığımız tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, o tarihi geceyi unutturmamayı amaçlayan bir program düzenliyoruz. Halkımızın destan yazdığı o güne ait ulusal ve yerel gazetelerimizdeki manşetlerden oluşan sergimizi hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezimizde 1518 Temmuz tarihleri arasında açık olacak sergimize tüm hamşehrilerimizi davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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