Selçuk Üniversitesinde genç diş hekimleri diplomalarını aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuk Üniversitesinde genç diş hekimleri diplomalarını aldı

İHA

Selçuk Üniversitesinde genç diş hekimleri diplomalarını aldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 20202021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Emrullah Eken’in katılımıyla gerçekleşti.
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci, Keykubad Köşkü önünde düzenlenen törende, öğrencilerin eğitim hayatındaki zorlu ve önemli bir süreci, Türkiye’nin güçlü ve dinamik üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesinden mezun olarak tamamladığını söyledi. Genç diş hekimlerinin, yoğun çaba ve çalışmaları sayesinde, dünyanın en zor ve özveri isteyen, en kutsal mesleklerin başında gelen “hekimlik” unvanıyla hayatlarına yeni bir sayfa açtığını ifade eden Prof. Dr. Çiftci, “Yeni bir anahtar elde ettiniz. Bu anahtarın size çok farklı kapıları açacağına inanıyorum. Çok başarılı bir hayat sürmenizi gönülden diliyorum. Çok çalışın ve üzerinizdeki beyaz önlüğün farkında olun. Üzerimize beyaz bir önlük almak demek; bizim kendi samimiyetimizi, empatimizi, merhametimizi, çalışmalarımızı da beyazlatmamız anlamına geliyor. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Siz başardıkça, başarılı kapılardan geçtikçe sizlerle gurur duyacağız ve başarınızdan dolayı memnun olacağız. Dokunduğunuz her hastanız şifa bulsun” dedi.
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken de okuma ve öğrenmenin yaşının olmadığını dile getirdi. Diş hekimliği mesleğinin yenilikçi meslekler arasında yer aldığını aktaran Prof. Dr. Eken, “Mesleğiniz sürekli yeniliklere ve teknolojiye açık. Meslekte kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla irtibatı hiçbir zaman meslekten ve öğrencilikten koparmayınız. Sizi yetiştiren hocalarımız ulusal ve uluslararası düzeyde proje ve patent sahibi insanlar. Hocalarımızla iletişimi kesmeyiniz; onlardan bilgi almaya devam ediniz. Diş Hekimliği Fakültemizin ve üniversitemizin teknik altyapısı her zaman sizlere açık olacaktır. Faydalanmaya devam ediniz. Kadim ve köklü bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Bundan sonraki hayatınızda ve mesleki hayatınızda üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kalaycı ise öğrencilerinin zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini belirterek, “Diş hekimliği eğitimi maddi, manevi, fiziken ayakta durmayı gerektiren bir eğitimdir. Yavrularımız, evlatlarımız artık meslektaşlarımız oldu. Bunu da başardılar. Yavrularımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar, uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından genç diş hekimleri “hekimlik yemini” etti. Dereceye giren öğrencilere belgelerinin takdim edildiği törende, 130 öğrenciye diplomaları verildi. Öğretim elemanları, diş hekimleri ve ailelerin katıldığı tören, kep atma seremonisiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Büyükşehir’den Srebrenitsa soykırımı fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den Srebrenitsa soykırımı fotoğraf ...
Meram Yer Altı Katlı Otoparkı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Meram Yer Altı Katlı Otoparkı hizmete açıldı
Apartman önünden motosikletin çalınması kamerada
YEREL HABERLER Apartman önünden motosikletin çalınması kamerada
Meram’da 15 Temmuz Şehitleri anılacak
YEREL HABERLER Meram’da 15 Temmuz Şehitleri anılacak
Başkan Altay piknik yapan aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altay piknik yapan aileleri ziyaret etti
Nasreddin Hoca Şenliği “Ağaçlar Ayakta Ölür” ile final yaptı
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Şenliği “Ağaçlar Ayakta Ölür” ile ...
Akşehir kirazı, dünya pazarında
YEREL HABERLER Akşehir kirazı, dünya pazarında
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Başkan Pekyatırmacı 72 mahallede vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı 72 mahallede vatandaşlarla ...
Aselsan Konya’da üretim planlanan şekilde devam ediyor
YEREL HABERLER Aselsan Konya’da üretim planlanan şekilde devam ...
Kılca: “Projelerimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle örtüşüyor”
YEREL HABERLER Kılca: “Projelerimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma ...
En hızlı ve en güzel gözlü eşek yarışları yapıldı
YEREL HABERLER En hızlı ve en güzel gözlü eşek yarışları yapıldı
Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı
YEREL HABERLER Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünün öldürülmesinde tanıkların ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünün ...
Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç
YEREL HABERLER Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli ...
Gülmece Parkı’nda Gülmece Sanat Atölyesi
YEREL HABERLER Gülmece Parkı’nda Gülmece Sanat Atölyesi
Sirk ekibinin gösterileri nefesleri kesti
YEREL HABERLER Sirk ekibinin gösterileri nefesleri kesti
Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile sözleşme yeniledi
Guilherme Sitya 1 yıl daha Konyaspor’da
YEREL HABERLER Guilherme Sitya 1 yıl daha Konyaspor’da
Prof. Dr. Aksoy: “Tüketen değil, üreten bir üniversiteyiz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aksoy: “Tüketen değil, üreten bir ...
Konyaspor, Hadziahmetovic ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Konyaspor, Hadziahmetovic ile sözleşme yeniledi
Başkan Altay: "Hep birlikte şehrimiz için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Hep birlikte şehrimiz için ...
Konya Şeker’den 57 milyon 210 bin TL’lik nakit avans desteği
YEREL HABERLER Konya Şeker’den 57 milyon 210 bin TL’lik nakit avans ...