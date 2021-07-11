Selçuk Üniversitesinde genç diş hekimleri diplomalarını aldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 20202021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Çiftci ve Prof. Dr. Emrullah Eken’in katılımıyla gerçekleşti.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci, Keykubad Köşkü önünde düzenlenen törende, öğrencilerin eğitim hayatındaki zorlu ve önemli bir süreci, Türkiye’nin güçlü ve dinamik üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesinden mezun olarak tamamladığını söyledi. Genç diş hekimlerinin, yoğun çaba ve çalışmaları sayesinde, dünyanın en zor ve özveri isteyen, en kutsal mesleklerin başında gelen “hekimlik” unvanıyla hayatlarına yeni bir sayfa açtığını ifade eden Prof. Dr. Çiftci, “Yeni bir anahtar elde ettiniz. Bu anahtarın size çok farklı kapıları açacağına inanıyorum. Çok başarılı bir hayat sürmenizi gönülden diliyorum. Çok çalışın ve üzerinizdeki beyaz önlüğün farkında olun. Üzerimize beyaz bir önlük almak demek; bizim kendi samimiyetimizi, empatimizi, merhametimizi, çalışmalarımızı da beyazlatmamız anlamına geliyor. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Siz başardıkça, başarılı kapılardan geçtikçe sizlerle gurur duyacağız ve başarınızdan dolayı memnun olacağız. Dokunduğunuz her hastanız şifa bulsun” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken de okuma ve öğrenmenin yaşının olmadığını dile getirdi. Diş hekimliği mesleğinin yenilikçi meslekler arasında yer aldığını aktaran Prof. Dr. Eken, “Mesleğiniz sürekli yeniliklere ve teknolojiye açık. Meslekte kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla irtibatı hiçbir zaman meslekten ve öğrencilikten koparmayınız. Sizi yetiştiren hocalarımız ulusal ve uluslararası düzeyde proje ve patent sahibi insanlar. Hocalarımızla iletişimi kesmeyiniz; onlardan bilgi almaya devam ediniz. Diş Hekimliği Fakültemizin ve üniversitemizin teknik altyapısı her zaman sizlere açık olacaktır. Faydalanmaya devam ediniz. Kadim ve köklü bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Bundan sonraki hayatınızda ve mesleki hayatınızda üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kalaycı ise öğrencilerinin zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini belirterek, “Diş hekimliği eğitimi maddi, manevi, fiziken ayakta durmayı gerektiren bir eğitimdir. Yavrularımız, evlatlarımız artık meslektaşlarımız oldu. Bunu da başardılar. Yavrularımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar, uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından genç diş hekimleri “hekimlik yemini” etti. Dereceye giren öğrencilere belgelerinin takdim edildiği törende, 130 öğrenciye diplomaları verildi. Öğretim elemanları, diş hekimleri ve ailelerin katıldığı tören, kep atma seremonisiyle sona erdi.

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