Psikolog Malas: “Pandemi döneminde psikolog ve psikiyatristlere başvuru sayısı arttı”

Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, uzmanların pandemi döneminde hastalıktan dolayı ortaya çıkan ruh sağlığı problemlerini “ikinci dalga” olarak ifade ettiğini belirterek, bu dönemde psikolog ve psikiyatristlere başvuru sayısının da arttığını söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, 2020 Mart ayından bu yana devam eden Covid19 pandemisi ile mücadelede insan hayatının günlük rutinlerinde, alışkanlıklarında, planlarında ve önceliklerinde değişiklikler olduğunu ifade etti. Pandeminin başlangıcındaki durumla şimdiki durumu kıyaslayan Psikolog Malas, “Pandemi sürecine alışmaya ve yeni bir hayat rutini oluşturmaya başladık. Hastalıkla ilgili artık daha fazla bilgi sahibiyiz. Bu süreçle beraber kendimizle de ilgili birçok şey öğrenmeye başladık. Bunların en başında, kendi sağlığımızın ve ailemizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu anladık. Pandemi döneminde başta sağlık çalışanları olmak üzere pek çoğumuz sevdiklerine hastalık bulaştırma endişesiyle uzunca bir süre bir araya gelemedi. Yeri geldi hastalıktan dolayı sevdiklerimizle vedalaşma fırsatı bile bulamadık. Birbirimize vakit ayırmak için uygun zamanı beklemek yerine elimizdeki anı kullanmamız gerektiğini fark ettik. İkinci olarak; önceden yaparken farkında olmadığımız birçok şeyin, dışarıya çıkmak, alışveriş yapmak, işe, okula gitmek, birlikte vakit geçirmek vb. aktivitelerin bizim için ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Pandemi de kısıtlamaların artması insanların günlük rutinlerinin değişmesine ve sosyal hayatlarındaki haraketliliklerin azalmasına neden oldu. Bu dönemde uyku ve yemek rutinimizin bozulmasıyla, bu iki rutinin düzenli ve planlı bir şekilde olmasının krizle baş etmede ne kadar önemli olduğunu anladık” dedi.



“Hastalık yüzünden herkes birbirinden korkar hale geldi"

Pandemi sürecinin ne kadar süre daha devam edeceğine dair belirsizliğin olmasının salgınla olan mücadeleyi zorlaştırdığını aktaran Malas, “Bununla birlikte kriz durumunda bir şekilde çıkış yolu bularak süreçle nasıl baş ettiğimizi gördük. Elimizden bir şey gelmediği durumlarda da bunun aslında o kadar da kötü bir şey olmadığını sadece biraz sabretmemiz gerektiğini fark ettik. Fiziksel sağlığımızın yanında psikolojik sağlığımızın da ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Pandemi döneminde uzmanlar, hastalıktan dolayı ortaya çıkan ruh sağlığı problemlerini 'ikinci dalga' olarak ifade etmektedir. Bu dönemde psikolog ve psikiyatristlere başvuru sayısı arttı. Bu zamana kadar yaşadığımız içsel sıkıntıları hep ikinci plana atmanın zor zamanlarda bizi ne kadar yıprattığını gördük. Bu süreçte kendimizle konuşmayı ve teselli etmeyi öğrendik. Her ne koşulda olursa olsun kendimizle ilgilenmemiz gerektiğini ve kendimize karşı anlayışlı ve şefkatli olmanın, zor durumların üstesinden gelirken bizi ne kadar güçlendirdiğini gördük. Yaşadığımız anın bizim için ne kadar değerli olduğunu anladık. Ertelediğimiz birçok şeyi yapacak fırsatımızın bir daha olamayacağını, bu sebeple istediğimiz şeyler için bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini fark ettik. Yalnızlığın bizi Pandemiden daha çok etkilediğini gördük. Sosyalliğimizin azalması ve sevdiklerimizden uzak kalmak bizi daha fazla etkiledi. Hastalık yüzünden herkes birbirinden korkar hale geldi. İnsanların birbirinden uzak durması yalnızlığı daha fazla arttırdı. Yalnızlık birçok psikolojik sıkıntıyla ilişkilidir. Özellikle yalnızlık depresyona girme riskini arttırır” diye konuştu.

Kriz ve felaketlerin ne zaman geleceğine dair öngörüde bulunmanın zor olacağını aktaran Malas, "Bazen bilmediğimiz şeylerin olabileceğini ve öğrenme kapasitemizin hala olduğunu fark etmeliyiz. Hayatın bize ne getireceğini bilemeyiz. Her duruma karşı hazırlıklı olmalıyız. Elimizde limonlar varsa bunlardan limonata yapmayı öğrenmemiz gerekir" dedi.

