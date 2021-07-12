Psikolog Malas: “Pandemi döneminde psikolog ve psikiyatristlere başvuru sayısı arttı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Psikolog Malas: “Pandemi döneminde psikolog ve psikiyatristlere başvuru sayısı arttı”

İHA

Psikolog Malas: “Pandemi döneminde psikolog ve psikiyatristlere başvuru sayısı arttı”

Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, uzmanların pandemi döneminde hastalıktan dolayı ortaya çıkan ruh sağlığı problemlerini “ikinci dalga” olarak ifade ettiğini belirterek, bu dönemde psikolog ve psikiyatristlere başvuru sayısının da arttığını söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, 2020 Mart ayından bu yana devam eden Covid19 pandemisi ile mücadelede insan hayatının günlük rutinlerinde, alışkanlıklarında, planlarında ve önceliklerinde değişiklikler olduğunu ifade etti. Pandeminin başlangıcındaki durumla şimdiki durumu kıyaslayan Psikolog Malas, “Pandemi sürecine alışmaya ve yeni bir hayat rutini oluşturmaya başladık. Hastalıkla ilgili artık daha fazla bilgi sahibiyiz. Bu süreçle beraber kendimizle de ilgili birçok şey öğrenmeye başladık. Bunların en başında, kendi sağlığımızın ve ailemizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu anladık. Pandemi döneminde başta sağlık çalışanları olmak üzere pek çoğumuz sevdiklerine hastalık bulaştırma endişesiyle uzunca bir süre bir araya gelemedi. Yeri geldi hastalıktan dolayı sevdiklerimizle vedalaşma fırsatı bile bulamadık. Birbirimize vakit ayırmak için uygun zamanı beklemek yerine elimizdeki anı kullanmamız gerektiğini fark ettik. İkinci olarak; önceden yaparken farkında olmadığımız birçok şeyin, dışarıya çıkmak, alışveriş yapmak, işe, okula gitmek, birlikte vakit geçirmek vb. aktivitelerin bizim için ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Pandemi de kısıtlamaların artması insanların günlük rutinlerinin değişmesine ve sosyal hayatlarındaki haraketliliklerin azalmasına neden oldu. Bu dönemde uyku ve yemek rutinimizin bozulmasıyla, bu iki rutinin düzenli ve planlı bir şekilde olmasının krizle baş etmede ne kadar önemli olduğunu anladık” dedi.

“Hastalık yüzünden herkes birbirinden korkar hale geldi"
Pandemi sürecinin ne kadar süre daha devam edeceğine dair belirsizliğin olmasının salgınla olan mücadeleyi zorlaştırdığını aktaran Malas, “Bununla birlikte kriz durumunda bir şekilde çıkış yolu bularak süreçle nasıl baş ettiğimizi gördük. Elimizden bir şey gelmediği durumlarda da bunun aslında o kadar da kötü bir şey olmadığını sadece biraz sabretmemiz gerektiğini fark ettik. Fiziksel sağlığımızın yanında psikolojik sağlığımızın da ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Pandemi döneminde uzmanlar, hastalıktan dolayı ortaya çıkan ruh sağlığı problemlerini 'ikinci dalga' olarak ifade etmektedir. Bu dönemde psikolog ve psikiyatristlere başvuru sayısı arttı. Bu zamana kadar yaşadığımız içsel sıkıntıları hep ikinci plana atmanın zor zamanlarda bizi ne kadar yıprattığını gördük. Bu süreçte kendimizle konuşmayı ve teselli etmeyi öğrendik. Her ne koşulda olursa olsun kendimizle ilgilenmemiz gerektiğini ve kendimize karşı anlayışlı ve şefkatli olmanın, zor durumların üstesinden gelirken bizi ne kadar güçlendirdiğini gördük. Yaşadığımız anın bizim için ne kadar değerli olduğunu anladık. Ertelediğimiz birçok şeyi yapacak fırsatımızın bir daha olamayacağını, bu sebeple istediğimiz şeyler için bir an önce harekete geçmemiz gerektiğini fark ettik. Yalnızlığın bizi Pandemiden daha çok etkilediğini gördük. Sosyalliğimizin azalması ve sevdiklerimizden uzak kalmak bizi daha fazla etkiledi. Hastalık yüzünden herkes birbirinden korkar hale geldi. İnsanların birbirinden uzak durması yalnızlığı daha fazla arttırdı. Yalnızlık birçok psikolojik sıkıntıyla ilişkilidir. Özellikle yalnızlık depresyona girme riskini arttırır” diye konuştu.
Kriz ve felaketlerin ne zaman geleceğine dair öngörüde bulunmanın zor olacağını aktaran Malas, "Bazen bilmediğimiz şeylerin olabileceğini ve öğrenme kapasitemizin hala olduğunu fark etmeliyiz. Hayatın bize ne getireceğini bilemeyiz. Her duruma karşı hazırlıklı olmalıyız. Elimizde limonlar varsa bunlardan limonata yapmayı öğrenmemiz gerekir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Husumetlisine aracıyla seyir halindeyken ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Husumetlisine aracıyla seyir halindeyken ateş açtı: 1 ...
Selçuk Üniversitesinde genç diş hekimleri diplomalarını aldı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde genç diş hekimleri ...
Konya Büyükşehir’den Srebrenitsa soykırımı fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den Srebrenitsa soykırımı fotoğraf ...
Meram Yer Altı Katlı Otoparkı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Meram Yer Altı Katlı Otoparkı hizmete açıldı
Apartman önünden motosikletin çalınması kamerada
YEREL HABERLER Apartman önünden motosikletin çalınması kamerada
Meram’da 15 Temmuz Şehitleri anılacak
YEREL HABERLER Meram’da 15 Temmuz Şehitleri anılacak
Başkan Altay piknik yapan aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Altay piknik yapan aileleri ziyaret etti
Nasreddin Hoca Şenliği “Ağaçlar Ayakta Ölür” ile final yaptı
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca Şenliği “Ağaçlar Ayakta Ölür” ile ...
Akşehir kirazı, dünya pazarında
YEREL HABERLER Akşehir kirazı, dünya pazarında
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Başkan Pekyatırmacı 72 mahallede vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı 72 mahallede vatandaşlarla ...
Aselsan Konya’da üretim planlanan şekilde devam ediyor
YEREL HABERLER Aselsan Konya’da üretim planlanan şekilde devam ...
Kılca: “Projelerimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle örtüşüyor”
YEREL HABERLER Kılca: “Projelerimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma ...
En hızlı ve en güzel gözlü eşek yarışları yapıldı
YEREL HABERLER En hızlı ve en güzel gözlü eşek yarışları yapıldı
Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı
YEREL HABERLER Duayen tiyatrocular Akşehir'e hayran kaldı
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünün öldürülmesinde tanıkların ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kadını kurtarmak isteyen boks antrenörünün ...
Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç
YEREL HABERLER Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli ...