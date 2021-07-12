Konyaspor'da yeni sezon hazırlıklarının birinci etabı sürüyor

Adem YILDIZ/KONYA,(DHA) -Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İttifak Holding Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Topla oyun ve pas çalışması ile devam eden çalışma, çift kale maç ile tamamlandı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Marin Anicic, Musa Çağıran, Alper Uludağ ile Serdar Gürler katılmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcuların ısınma hareketi
Antrenmandan detay DHA-Spor Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-07-12 12:48:09
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