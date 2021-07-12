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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya yeni bir yaşam merkezine kavuşuyor

İHA

Konya yeni bir yaşam merkezine kavuşuyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı hızla devam eden Millet Bahçesi inşaatında incelemeler gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski stadyum alanında yapımı hızla devam eden Millet Bahçesi inşaatında incelemeler gerçekleştirdi. Türkiye’nin en güzel millet bahçelerinden birisinin Konya’da inşa edildiğini ifade eden Başkan Altay, inşaatta zemindeki işlemlerin tamamladığını ve üst yapı işlemlerinin sürdüğünü söyledi. Konya yemeklerinin yer alacağı restoranı, Millet Kıraathanesi ve Millet Kütüphanesi’nin de içinde olduğu bir merkezin şehre kazandırılacağını dile getiren Başkan Altay, “Aynı zamanda her yaştan insanın spor yapabileceği; koşu alanları, basketbol sahaları, tenis kortlarıyla birlikte bir yaşam merkezi ile içinde caminin de bulunduğu bir medeniyet merkezi inşa ediyoruz. Yine her yaş grubundan insanımızın geleceği ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceğimiz bir gençlik merkeziyle birlikte Konya’nın en güzel camilerinden birisi de yapılmış olacak” ifadelerini kullandı.

2021 sonuna kadar tamamlanacak
Millet Bahçesi’ni 2021 yılı sonu itibariyle tamamlamayı planladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Camiyi de 2023 yılına yetiştirmenin çabası içindeyiz. Yapımı TOKİ tarafından üstlenilen proje için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut’a teşekkür ediyoruz. Gece gündüz demeden Konya’nın hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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