Beyşehir Gölü temizliği için alınan katamaran göle indirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan “Beyşehir Gölü’nde Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği Protokolü” çerçevesinde; gölde oluşabilecek kirliliğin önlenmesi, gerekli teçhizatın taşınması ve acil durumlarda kullanılmak üzere bakanlık desteğiyle temin edilen 1 adet katamaran Beyşehir Gölü’ne indirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasındaki “Beyşehir Gölü’nde Hayalet Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği Protokolü” kapsamında alınan bir adet katamaran (yük taşıma salı) göle indirildi. İmzalanan protokol kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle temin edilen katamaranın Beyşehir Gölü’ne indirme programına; Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, Şarkikarağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, Beyşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanı Yaşar Kahraman katıldı. Katamaran; gölde oluşabilecek kirliliğin önlenmesi, oluşan atıkların taşınması, yapılacak inceleme ve araştırmalarda gerekli teçhizatın taşınması ve kurulumu, acil durumlarda ve bölgede oluşabilecek hayati ihtiyaçların temininde kullanılacak. Ayrıca; Beyşehir Gölü ve havzasının ekolojik durumunun değerlendirilmesi, su seviyesisu kalitesi izleme istasyonları projesi kapsamında ölçüm ve analizi ile önümüzdeki süreçte gölde yapılacak araştırma ve incelemelerde de katamaran kullanılacak.

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