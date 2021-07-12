Selçuklu'ya ikinci kaykay parkı

Geçtiğimiz yıl Sancak’ta Konya’da ilk defa Kaykay parkı açılışı yapan Selçuklu Belediyesi, Şeker Mahallesinde yeni bir Kaykay parkı daha açmayı planlıyor. Parkta incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, parkın bölgeye değer katacağını ifade etti

Selçuklu Belediyesi ilçeye yeni bir Kaykay parkı kazandırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Sancak mahallesine kazandırılan parkın açılışı yapılarak hem bölge sakinlerinin hem de çocukların bisiklet ve kaykay ile vakit geçirebilecekleri park kazandırılmıştı. Selçuklu Belediyesi Şeker Mahallesinde yeni bir Kaykay parkı daha kazandıracak. 5 bin 283 metrekare alanda yapılan Kaykay parkı içerisinde 2 Masa Tenisi, 2 Satranç, 1 Bocce, çizgi oyun grupları alanı, 3 trambolin, 375 metre koşu yolu, 30 metrekare çıplak ayakla yürüyüş alanı ve parkurları izlemek için seyir tepesi bulunuyor. Parktaki toplam yeşil alan ise 2 bin 180 metrekare. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni yapılan Kaykay parkında incelemelerde bulunarak, alanda yapılan çalışmalar ve parkta yer alacak oyun gruplarını hakkında bilgi aldı.



“Çocuklar burada geleneksel oyunlarımızı rahatlıkla oynayacaklar”

Başkan Pekyatırmacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen sene Konyamızda ilk bisiklet ve kaykay parkının açılışını Sancak Mahallemizde gerçekleştirmiştik. Çocuklarımız tarafından çok büyük ilgi gören bir park haline geldi. Tabiri caizse 7/24 çocuklarımız tarafından kullanılıyor. Bu sene inşallah ikinci parkımızı yine şehir merkezinde Selçuk Mahallemizde hizmete kazandırmış olacağız. Burada çalışmalarımız devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün ekipleri çok hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. 5 bin 200 metrekarelik bir alan içerisinde çocuklarımızın rahatlıkla bisikletlerine binebilecekleri, kaykaylarıyla rahatlıkla burada kayabilecekleri çok güzel bir parkı inşallah Konyamıza kazandırıyoruz. Burada sadece bisiklet ve kaykay parkı olmayacak. Biz parklarımızda çocuklarımızın özgürce oynamalarını istiyoruz, özgürce hareket etmelerini istiyoruz. Bu manada aslında bizim kültürümüzde olan bizim değerlerimizde olan pek çok oyunlarımız var. Daha önce biz bunları sokaklarda oynuyorduk, asfaltların üzerinde veya toprakta oynuyorduk. Burada artık çocuklarımıza bu geleneksel oyunlarımızı rahatlıkla oynayabilecekleri alanlarımızda kazandırıyoruz. Yaklaşık 40 geleneksel oyunumuzu çocuklarımızın burada oynayabileceği farklı istasyonları parkımızın içerisinde oluşturuyoruz. Yine vatandaşlarımız buraya geldikleri zaman yalınayak yürüyebilecekleri, parkurlar üzerinde inşallah günün stresini günün elektriğini burada atmış olacaklar. Hem çevre düzenlemesi ile hem yürüyüş parkuruyla, bisiklet ve kaykay parkıyla Konya’da, Konyamızın merkezinde inşallah bir cazibe merkezi olacak. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün hedefi bütün Selçukludaki merkezdeki parklarımızda çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilecekleri, yaşlılarımızın rahatlıkla gelip burada dinlenebilecekleri farklı alanları oluşturmak. Bu manada sürekli kendimizi geliştiriyoruz ve sürekli daha farklı projeler üretmeye gayret ediyoruz. İnşallah bu bisiklet ve kaykay parkıyla birlikte hem şehrimizin hem ülkemizin hem de mahallemizin bölgemizin bir ihtiyacını da karşılamış olacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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