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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO Konya ekonomi raporu’nu yayımladı

İHA

KTO Konya ekonomi raporu’nu yayımladı

Konya Ticaret Odası’nın (KTO) hazırladığı “Konya Ekonomi Raporu 2020” yayımlandı. Dünya, Türkiye ve Konya ekonomisine ilişkin verilerin yer aldığı Rapor’da Konya’nın sosyoekonomik ve demografik yapısına ilişkin detaylı bilgiler bulunuyor.
Pandemi döneminde makroekonomik göstergelerin incelendiği yayında tarımdan sanayiye, dış ticaretten hibe ve desteklere kadar pek çok istatistiksel veri yer alıyor. Konya Ticaret Odası’nın iştirakleri ve sivil toplum kuruluşlarına ilişkin çalışmalara değinilen eserde Konya’nın yıllık istatistiksel verileri değerlendiriliyor.
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, yayının Konya’nın tüm verilerinin yıllık olarak toplandığı ve bu verilerin yorumlandığı, önemli bir eseri daha yayınlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu yayının salgın sürecinde Konya’nın durumunun ortaya konulması açısından da önemli olduğunu ifade etti. Başkan Öztürk Konya Ekonomi Raporu‘na ilişkin, “2020 yılı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve şehrimiz açısından da Covid19 salgının etkilerinin her yönden hissedildiği bir yıl olarak geride kalmıştır. Mart ayı itibarıyla küresel hale gelen salgın, ülkeleri sadece sağlık anlamında sarsmakla kalmamış ekonomik anlamda da ciddi tahribatlar oluşturmuştur. Bu nedenle 2020 yılı değerlendirmelerinde gerek dünya, gerekse Türkiye ve Konya verileri okunurken ‘küresel salgın’ gerçeği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. İlk çeyrekte ekonomimiz yüzde 5,9 büyürken, korona virüs başlangıcı olarak nitelendirilebilen ikinci çeyrekte ciddi bir küçülme ile karşılaşılmıştır. Yılın ikinci yarısında hızla toparlanan ekonomimiz 2020 yılını yüzde 1,8 ortalama ile kapatmıştır. Şehrimiz açısından 2020 yılında ülke verilerine göre daha iyi veriler ile karşılaştığımızı söylemek mümkündür. Salgına rağmen Konya’da kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 32,6 artmış, ülke ihracatı yüzde 6 azalırken Konya ihracatı yüzde 8’in üzerinde artarak 2020 yılını rekorla kapatmıştır. Bu süreçte odamız faaliyetlerini sürdürmeye gayret etmiş, kurduğumuz “Korona Destek Hattı” ile ekonomik anlamda zor günler geçiren üyelerimizin sorunlarını, şikâyetlerini ve taleplerini anlık olarak değerlendirmiştir. Kısa Çalışma Ödeneği, devlet destekleri, hafta sonu çalışma izinleri, kredi/hibe alabilme durumları, maske temini gibi onlarca farklı başlıkta her bir üyemizin sorunu ile tek tek ilgilenerek çözüme kavuşturulması, bu sorunların ilgili makamlara iletilmesi gibi çalışmalar yürütülmüştür. Dolayısıyla Covid19’un damgasını vurduğu 2020 yılında Dünya, Türkiye ve Konya ekonomilerinin değerlendirilmesi ve gelecek beklentilerimize dair öngörülerimizin yer aldığı “Konya Ekonomi Raporu 2020” çalışmamız bu içerikle hazırlanmıştır. Eserimizin şehrimize fayda sağlamasını temenni eder, katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlara, kitabın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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