Başkan Angı: “15 Temmuz gecesi Türkiye'nin darbeler tarihi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 15 Temmuz’un ülke için bir milat olduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesinde Türkiye’nin darbeler tarihinin bir daha açılmamak üzere kapandığını söyledi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün, milli birliğin ve bütünlüğün sembolü olduğunu ifade eden Başkan Hasan Angı, “15 Temmuz, demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan, birlik ve beraberliğimizi perçinleyerek devletimizin bütünlüğüne karşı kasteden hainlere karşı milletimizin büyük bir zafer kazandığı günün adıdır. 15 Temmuz gecesi ülkemizin birliğine, devletimizin bütünlüğüne kast etme cüreti gösteren hainler bu milletin evlatlarına, tankla tüfekle kurşun sıkma alçaklığını göstermişlerdir. Milletimiz şanlı tarihinden aldığı feraset, milli ve manevi değerlerimizin kazandırdığı iman ve cesaretle bu kahpe girişimi el birliği ile bertaraf etmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde milletimiz tıpkı Çanakkale’de, Kut’ül Ammare’de, Dumlupınar’da, ülkemizi bölmek, yok etmek ve istikbalini söndürmek isteyenlere verdiği büyük cesaret ve birlik mesajının bir benzerini göstermiştir” dedi.



“Bu kahramanlık örneği asırlar boyunca da unutulmayacaktır”

15 Temmuz’un Türkiye için de bir milat olduğunu kaydeden Hasan Angı, “Demokrasi tarihi darbeler, muhtıralar ve demokrasi dışı girişimlerle dolu olan Türkiye'de bu dönemlerin artık kapandığının, milletin gücünün üstünde hiç bir gücün duramayacağını göstermiştir. 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin darbeler tarihi bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Tankların, tüfeklerin, savaş uçaklarının karşısında Türk bayraklarıyla, çıplak elleri ile karşı koyan aziz milletimizin dirayeti ve cesareti Türk ve Dünya tarihine altın harflerle yazılmıştır. Bu kahramanlık örneği asırlar boyunca da unutulmayacaktır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. 15 Temmuz akşamı meydanları boş bırakmayarak hainlere ve kalleş işbirlikçilerine meydanları dar eden, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, çocuğuyla adeta kurşunlara meydan okuyan aziz milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için şehit olan ve kahraman gazilerimizi minnet, sevgi ve duayla anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü, anlamına uygun olarak hatırlatıyor ve anıyoruz” diye konuştu.

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