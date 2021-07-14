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Karatay Belediyesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dijital Sergisi

İHA

Karatay Belediyesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dijital Sergisi

Konya’nın Karatay İlçe Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması, toplumsal bir farkındalık düzeyi oluşturulabilmesi ve bunun mümkün olduğunca geniş bir tabana yayılabilmesi amacıyla 15 Temmuz’un 5. yıldönümünde “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Dijital Sanal Sergisi” açtı. Sergiyi değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15 Temmuz’un milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galip geldiği ve insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adı olduğuna vurgu yaptı.
“15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Karatay Belediyesi tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Dijital Sergisi” açıldı. 15 Temmuz 2016 gecesi hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyle toplumsal farkındalık düzeyine, milli birlik ve beraberlik duygusuna vurgu yapılıyor. Karatay Belediyesi’nin dijital sergisi, https://www.karatay.bel.tr/sergiler/15temmuzsergisi/ bağlantısında artırılmış gerçeklik tekniği sayesinde fotoğraflar 360 derecelik açıyla adım adım gezilebiliyor.

“15 Temmuz, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmamak, toplumsal bir farkındalık düzeyi oluşturulabilmesine katkı sunmak amacıyla söz konusu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. 15 Temmuz’u milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galip geldiği ve insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adı olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, “Devlet kurumlarının içerisine sızmış ve karanlık odakların tetikçisi olan FETÖ terör örgütüne mensup bir grup hain, 15 Temmuz 2016’da yani 5 yıl önce, milletin iradesiyle göreve gelen devlet yönetimine eşi benzeri görülmemiş bir darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi, tarihimizde unutulmamak üzere yerini aldı. O gece gözü dönmüş FETÖ hainleri, milletin silahını millete yönelterek 251 vatandaşımızı şehit etti, yüzlerce vatandaşımız ise gazi oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) de aralarında olduğu çok sayıda kamu binası yine alçak FETÖ üyesi darbeciler tarafından bombalandı. Şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletimiz sokağa çıktı. Darbeci hainler, cihana hükmetmiş derin bir medeniyetin evlatları olan milletimizin vatan ve iman sevgisiyle örülmüş kocaman yüreğe sahip olduğunu, tankların paletlerini o çelik yürekleriyle durdurabileceğini hiç hesaba katmadı. Çünkü vatan sevgisi, göğsümüzde yanan ve hiç sönmeyecek bir ateştir. Tarihi zaferlerle dolu bu aziz milletimiz; tıpkı Çanakkale'de, Sakarya'da, Kafkasya'da ve daha birçok cephede göstermiş olduğu kahramanlığın aynısını 15 Temmuz’da göstermiştir” ifadelerini kullandı.

“Şehitlerimize layık olabilmek için çok çalışacağız”
Hasan Kılca, ülke ve millet üzerinde hain emelleri olan hiç kimseye fırsat verilmeyeceğinin altını çizdi. 15 Temmuz gecesi aziz milletin nasıl bir destan yazdığını hiçbir zaman unutmadıklarını, asla da unutturmayacaklarının altını çizen Kılca, “Ecdadımızın, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere miras bıraktığı bu eşsiz toprakları korumalı, birlik içinde bıkmadan, usanmadan çalışarak onlara layık olacak şekilde ülkemizi daha ilerilere taşımalıyız. Bayrağımız, vatanımız ve ezanımız uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine baş sağlığı, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz akşamı destan yazan ve ihaneti önlemek için göğsünü siper eden aziz milletimize de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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