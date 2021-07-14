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Selçuk Üniversitesinde 15 Temmuz şehidinin ismi okuma salonuna verildi

İHA

Selçuk Üniversitesinde 15 Temmuz şehidinin ismi okuma salonuna verildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) bünyesindeki okuma salonuna, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün darbe girişiminde Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Muhsin Kiremitçi’nin ismi verildi.
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Sosyal Bilimler MYO önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da yaşananların darbe girişiminden öte bir işgal girişimi olduğunu belirterek “Milletin verdiği paralarla alınan uçaklarla, bombalarla Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar. Özel Harekâtımızı bombaladılar. Vatandaşlarımıza kurşunlar yağdırdılar. Dünyada böyle bir örnek yok. Öyle bir badire atlattık, şaka değil. Bunlara destek vermeye çalışanları bu şekilde değerlendirin. Dünyada hâlen destekçileri var. Onlarla birlikte olmaya çalışanlar var. Bugün burada konuşabiliyorsak kardeşimiz Muhsin gibilerin sayesindedir. O gün, 15 Temmuz’da dışarı çıkanların sayesinde buradayız. Allah, şehitlerimizi Peygamber Efendimiz’e komşu kılsın” diye konuştu.
“Hiçbir zaman ‘bir fikir yüzde yüz doğrudur’ diye kesinlikle düşünmeyin” diyen Prof. Dr. Eken, gençlere özgür düşünmeleri, kitap okumaları, sorgulayıcı ve araştırmacı olmaları konusunda tavsiyede bulundu.

“Rabbim kimseye bu acıyı nasip etmesin”
Şehidin babası Hüseyin Kiremitçi de, PKK ile mücadele için alınan mermi ve bombaların hainler tarafından vatan evlatlarına acımasızca kullanıldığını ifade ederek, “34 senelik bir din görevlisi olarak anamın cenaze namazını kendim kıldırdım. Babamın hem cenazesini yıkadım hem de cenaze namazını kıldırdım. Rabbim evladımı da nasip etti ama anamda, babamda hiç ikilemedim. Ciğerimi yıkarken ağabeyleriyle, kardeşleriyle hem yıkadım hem ağladım. Eşime ‘Rabbim bu acıyı kimseye nasip etmesin’ dedim. Rabbim kimseye o duyguları yaşatmasın. Gençler! Bu memlekete, vatana, İslam’a sizler sahip çıkacaksınız. Bizler geldik, geçiyoruz. Bu vatana kesinlikle sahip olacağız. Din duygusu nasılsa vatan duygusu da aynı dildendir” ifadelerini kullandı.
Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ali Alagöz ise, Muhsin Kiremitçi’nin bayrağına, devletine, milletine sahip çıkmak için şehit düştüğünü belirterek, “Biz bunun unutulmasını istemiyoruz. Milletimizin her bir ferdinin, özellikle gençliğimizin bu hainleri unutmasını istemiyoruz. Biz bunu unutmayacağız. Bunun unutulmaması için ve yeniden böyle bir ihanetle bu milletin karşılaşmaması için okulumuzda oluşturduğumuz salona ‘Şehit Muhsin Kiremitçi Okuma Salonu’ ismini vermeyi uygun gördük” dedi.
Dualarla açılan okuma salonunun açılış törenine; Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, öğretim elemanları, mezuniyet töreni dolayısıyla MYO’da bulunan öğrenci ve aileler katıldı.

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