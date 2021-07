Başkan Çevik: “15 Temmuz bir milattır”

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, 15 Temmuz’un bir milat olduğunu belirterek, “FETÖ’cüler tarafından gerçekleştirilen hain girişim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve milletimizin destansı kahramanlığıyla geri püskürtülmüştür" dedi.

KTB Başkanı Hüseyin Çevik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülke olarak yeni bir kahramanlık destanı yazdıklarını, yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi verdiklerini dile getiren Başkan Hüseyin Çevik, “15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gecede Türkiye, olağanüstü ve gayri meşru bir durumla karşı karşıya kalmıştır. PDY ile devletin tüm kademlerine sızan FETÖ ordumuz içindeki hain yapılanmayla darbe ve işgal girişimine kalkışmıştır. Milletin malı olan askeri araç ve silahlarla, gazi meclis, emniyet binaları, TRT başta olmak üzere televizyon kanalları, resmi kurumlar, yollar, köprüler, hava limanları, askeri üs ve bölgeler saldırıya uğramıştır. Amaç ise; ülkemizi içten yıkarak, bölmek ve paylaşmaktır. İslam yurdu Anadolu’yu tarihten silmektir. Osmanlı’nın son kalesi, İslam’ın sancaktarı Türkiye’yi, Türk milletini parçalamaktır. Ancak; şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızan FETÖ’cüler tarafından gerçekleştirilen hain girişim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve milletimizin destansı kahramanlığıyla geri püskürtülmüştür. Korkusuzca tankların önüne yatan, mermilerin üzerine yürüyen milletimiz istiklaline kanıyla, canıyla, imanıyla sahip çıkmıştır. 251 kardeşimiz şehit düşmüş, 2 bin 194 kardeşimiz ise gazi olmuştur. Günlerce meydanlarda demokrasi nöbetleri tutmuştur. Bu açıdan 15 Temmuz bir milattır” ifadelerini kullandı.



“Şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz”

FETÖ’nun, neden olduğu yıkımlar, yol açtığı tahribatlar sebebiyle milli hafızalardan asırlarca çıkmayacağını belirten Çevik, “O kanlı gecede yaşananların tekerrür etmemesi hem bizim hem de bizden sonraki nesillerin boynunun borcu, ecdada ve şehitlerimize vefanın gereğidir. Bugün Konya’da olduğu gibi Türkiye’nin her yerinde vatandaşlarımızın, aynı heyecanla, Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz’un 5. yıldönümünün kutlanması gurur vericidir. Ülkemizin her yerinde irade, inanç, yenilmez milli kudret hakimdir. Konya, hain girişimi gerçekleştirenleri unutmayacak, bu ihanete direnenleri, şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuza dek minnetle ve şükranla anacaktır” dedi.



“Millet olarak daima uyanık olmalıyız”

15 Temmuz’da amaçlarına ulaşamayan şer odaklarının, saldırılarına devam ettiğine dikkat çeken Hüseyin Çevik, “Finansal saldırılarla algı operasyonlarına yöneldiler. Döviz silahını kullandılar. Terör örgütleriyle saldırılar planladılar. Ülkemizi zayıf göstermek için her yolu deniyorlar. Haç ve hilalin mücadelesinde bu saldırlar devam edecek. Onun için Türk milleti olarak gaflete düşmeden, rehavete kapılmadan her daim uyanık olmalıyız. Yılmadan, usanmadan daha çok çalışmalıyız. Birliğimiziberaberliğimizi daha da güçlendirmek, kardeşliğimizi sarsılmaz bir şekilde tesis etmek zorundayız. Geleceğe daha geniş bir vizyonla bakmak durumundayız. Bin yıldır bu vatanın bedeli şehitlerimizin kanlarıyla ödendiğini unutmadan kızıl elma idealiyle güçlü Türkiye’yi inşa etmeliyiz. İş dünyası olarak TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun gayretleriyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de hakkıyla, azimle, şevkle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu toprakların halkı tarih boyunca hürriyetini kimseye teslim etmemiştir bundan sonra da etmeyecektir. Türkİslam dünyasının sesi olan ülkemizin yolu açık, geleceği aydınlıktır. Üstünden gelemeyeceğimiz güç, aşamayacağımız engel yoktur. Yeter ki; bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. FETÖ’nün hain saldırısına korkusuzca direnen, destan yazan aziz şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. O zulmet dolu gecede fedakarca, kahramanca, ardını önünü düşünmeden işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

