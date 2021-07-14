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Rektör Sade: "Türk milleti sadece milli birlik ruhuyla zafer kazanabileceğini gösteren tek millettir"

İHA

Rektör Sade: "Türk milleti sadece milli birlik ruhuyla zafer kazanabileceğini gösteren tek millettir"

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” münasebetiyle yayımladığı mesajında; "Türk Milleti, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde silahsız, savunmasız sadece milli birlik ruhuyla zafer yazabileceğini gösteren tek millet olma özelliğini taşımaktadır" dedi.
Rektör Sade mesajında, “Bundan beş yıl önce ülkemiz eşi benzeri görülmemiş bir ihanete uğrayarak, yakın tarihin en acı günlerinden birini yaşamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.’ sözlerinde de belirttiği üzere, 15 Temmuz 2016 gecesinde demokrasimize, yaşamımıza, ülkemize kasteden ihanet şebekesi aziz milletimizin onurlu duruşu, mücadele azmi ve kararlılığı ile geri püskürtülmüştür. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda sayısız destan yazan aziz milletimiz, 15 Temmuz’da da zaferlerine bir yenisini eklemiştir. Milletimizin damarlarında akan asil kan, ihaneti ve değerlerimizi istismar eden güçleri daima durduracak cevherdedir. Türk Milleti, insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde silahsız, savunmasız sadece milli birlik ruhuyla zafer yazabileceğini gösteren tek millet olma özelliğini taşımaktadır. Bugüne dek karşılaştığı her darbe, ülkeyi durdurma veya bağımsızlığımızı tehdit etme girişimlerinin ardından, aziz milletimiz tam seferberlik halinde birbirinden güç alarak, omuz omuza mücadele etmiş ve şer odaklarının hain planlarını bozguna uğratmıştır. 15 Temmuz gecesinde halka kendi toplarıyla, tüfekleriyle, tanklarıyla, uçaklarıyla saldıran eli silahlı terör örgütü kalplerde büyük bir acı yaşatmış, milletimizi tam anlamıyla hayal kırıklığına uğratmıştır. Böyle acı bir ihanet karşısında kadın erkek demeden yediden yetmişe tüm millet birlik olmuş, hain saldırıya karşı büyük bir direniş göstermiştir. Bu doğrultuda o karanlık günde kazanılan zafer, aziz Türk milletinin nesilden nesile aktarılacağı kahramanlık öyküleri arasında yerini almıştır.
15 Temmuz’un anlamını, bedelini, ruhunu çok iyi anlamak ve anlatmak millî bir görevdir. Hain darbe girişiminin 5 yıl dönümünde bu tarihi olayı unutturmamak ve milletimiz için destanlaşan 15 Temmuz ruhunu canlı tutarak gelecek nesillere taşımak; vatan, millet, bayrak ve devlet sevdası taşıyan gençler yetiştirmek hepimizin görevidir. KTO Karatay Üniversitesi olarak geleceğimize ışık tutacak gençlere millî ve manevi değerleri, millî irade bilincini aşılamayı en önemli görevlerimiz arasında görmekteyiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Türk Milleti’nin huzur ve güvenliği için gözünü kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, 15 Temmuz’da destan yazan tüm kahramanlarımıza ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Biliyoruz ki; onların bu fedakarlığı hakkı ödenemeyecek bir emanettir ve Türk Milleti emanetine sonuna kadar sahip çıkacak ve asla unutmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

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