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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu Belediyesinde Çevre ve Sıfır Atık Meclisi kuruldu

İHA

Selçuklu Belediyesinde Çevre ve Sıfır Atık Meclisi kuruldu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi çevre duyarlılığındaki çalışmalarına Selçuklu Kent Konseyi bünyesinde kurduğu Çevre ve Sıfır Atık Meclisi ile yenisini ekledi.
Sıfır atık belgesini alan ilk belediye olan ve çevre ile ilgili örnek çalışmalar yapan Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kent Konseyi çatısı altında oluşturduğu Çevre ve Sıfır Atık Meclisi ile bu konudaki duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Meclis çevreye olan farkındalığı arttırmak, gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak için önemli çalışmalara imza atacak. Selçuklu Kent Konseyi bünyesinde barındırdığı Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Engelli Meclisi ve son olarak Çevre ve Sıfır Atık Meclisi ile de önemli çalışmalara imza atarken sivil toplumun yönetime katılmasına yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen Çevre ve Sıfır Atık Meclisi’nin kuruluş toplantısına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları ve Selçuklu Kent Konseyi üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular, “Uzun bir pandemi dönemi sonrasında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah böyle bir katılımdan sonra çok hayırlı işlere vesile olacağımızın ümit ediyorum” dedi.

“Bir yıllık süreç bize çevrenin önemini göstermiş oldu”
Kent Konseyi çalışmalarını önemsediklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Malum pandemi döneminden dolayı bu çalışmaları gerçekleştiremiyoruz. Son geçen yıl toplantımızda Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi ve Engelli Meclisi kuruluş çalışmalarını tamamlamıştık ve Meclislerimizin çalışmaları ile ilgili programlarımızı yapmıştık ama pandemi sürecinden dolayı Kent Konseyimizi aktif bir şekilde çalıştıramadık. Bugüne kadar yaptığımız planlamalar, organizasyonlar kapsamında da çok sınırlı da olsa bazı çalışmaları icra ettik. Bundan sonra hedefimiz Kent Konseyini çok aktif bir şekilde çalıştırmak. Kent Konseyinin bütün meclislerini, bütün organlarını en aktif şekilde hayata geçirmek istiyoruz. Bu anlamda yer konusu bizim için önemliydi. Kent Konseyimize bizim en önemli binalarımızdan bir tanesi olan Selçuklu Kongre Merkezimizde bir yer tahsis ettik. Mevcut düzenlemeler bittikten sonra Kent Konseyimizin idari binası Selçuklu Kongre Merkezimizde olacak. Bütün meclis çalışmalarıyla ilgili planlamalar da orada yapma imkanımız olacak. Meclis çalışmaları mevcut oluşturduğumuz meclis üzerinden devam ediyor ama son dönemde pandemi ile birlikte de çevrenin ne kadar önemli olduğu ve çevre ile ilgili yapacağımız çalışmaların geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Son bir yıl içerisinde yaşamış olduğumuz süreçler bize çevrenin, tarımın, suyun, havanın, toprağın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bugün Marmara’da yaşanan süreçler, müsilaj problemi yine aynı şekilde çevrenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yaşadığımız süreçler bizim bütün planlamalarımızda çevrenin birinci önceliğimiz olması gerektiğini bir kez daha göstermiş oldu. Bu noktada Kent Konseyimizin Çevre ve Sıfır Atık platformunu oluşturmuş olması ve sonra Çevre ve Sıfır Atık Meclisinin oluşturulması hakikaten önemli. İnşallah Türkiye’ye örnek olacak çalışmayı Selçuklumuzda gerçekleştiriyoruz. Ben bu noktada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Burada yapacağımız çalışmalar Türkiye’ye örnek olacak”
Çevre ve Sıfır Atık meclisi ile önemli bir amaca hizmet ettiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, “Burda şöyle bir hedef koyduk; Çevre ve Sıfır Atık Platformu ile birlikte arzu ediyoruz ki Konya’mızda yaşayan herkes birer gönüllü olsun. Bütün bireyler 7’den 70’e herkes çevre gönüllüsü olsun ve çevre ile ilgili hassasiyetleri herkes taşısın ve bu noktada yapılması gereken ne varsa herkes üzerine düşen görevi yerine getirsin. Bizim her sene iki anket yapıyoruz. Yaptığımız anketlerde bizi mutlu eden ve mutsuz eden iki sonuç var. Birinci sırada problem olarak ortaya konan şey çevre kirliliği. İnsanlar çevre kirliliğinden rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Görüyoruz ki bir kirlilik problemi var. Dışarıda olmaması gereken bazı materyallerin çevrede olmasından kaynaklanan bir çevre kirliliği var. Bunun insanlar tarafından bir problem olarak görülmesi bizim için güzel bir şey çünkü insanların bunu önemsediğini, çevreyi dikkate aldığını gösteriyor. Bir taraftan da üzülüyoruz maalesef bunu şikayet konusu eden insanımız aynı atığı üreten insanımız. Farklı kişiler bu atığı üretmiyor, bu atığı biz üretiyoruz. Aslında bunun çözümü kirletmemek, atmamak, çözümü çevreye karşı daha duyarlı olmak ve gerektiği yerde gerektiği şekilde insanlarımızı uyarmak. Bunu doğru bir şekilde yapabilirsek ben inanıyorum ki çok daha temiz, çok daha sağlıklı bir çevreyle bundan sonraki yaşantımızı devam ettirebiliriz. Selçuklu’da ben gençlerimize, kadınlarımıza, tüm hemşehrilerimize güveniyorum. Herkes aynı duyarlılığa sahip. Yeter ki uyarıları doğru şekilde ortaya koyalım ve insanımızın içindeki çevre ile ilgili hassasiyetleri ortaya çıkaralım. Bu noktada ben platformun ve meclisin üzerine büyük görev düşeceğine inanıyorum. Platformumuz bu anlamda şehrimizde farklı bir canlılık kazandırdı. İnşallah platformumuzla birlikte meclisimizin de çalışmalarıyla büyük sitelerden hemşehrilerimizin Çevre ve Sıfır Atık Meclisimize üye olmalarını, bulundukları sitelerde çevre ve sıfır atık konusunda çalışmalar yapmalarını bekliyorum. Bu noktada güzel bir yola çıktık. Hep birlikte Selçuklu için Konya için güzel çalışmalar yapacağız. Buradan başlattığımız çalışmalar inşallah Konya’ya daha sonra da Türkiye’ye yayılacaktır. Selçuklu her zaman öncü olmuştur, çevreyle ilgili yapacağımız bu çalışmalar da inşallah Türkiye’de öncü olacaktır.” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Çevre ve Sıfır Atık çalışmaları ve meclisin projeleri hakkında sunum yapıldı.

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