Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Rize'deki sel ve heyelandan etkilenenler için okul pansiyonları ve öğretmenevlerinin kapıları açıldı

Konyaspor, 20212022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, oyun ve ısınma hareketleriyle başlayıp 5’e 2 ile devam etti. Topla yapılan çalışmalardan sonra dönüşümlü olarak 3 gruba ayrılan oyuncular, turnuva maçları ile antrenmanı sonlandırdı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic, Musa Çağıran, Serdar Gürler ve Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.

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