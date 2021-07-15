Akşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Konya’nın Akşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Akşehir’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri Akşehir Şehitliği’nin ziyaretiyle başladı. İlçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte Kur'anı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci şehitler için dua etti. Duanın ardından törene katılan protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek ailelerine başsağlığı dileyip mezarlara karanfil bıraktı. Akşehir’deki etkinlikler kapsamında; Akşehir İplikçi Camisi’nde öğle namazı öncesi şehitler için Mevlidi Şerif ve hatim duası okundu. Duanın ardından namazını kılıp camiden çıkan cemaate Akşehir Belediyesi tarafından mevlit şekeri ikram edildi. Etkinlikler kapsamında İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve diğer protokol üyelerinden oluşan heyet; Şehit Halis Kırımlı’nın ailesini ve 15 Temmuz Gazisi Mustafa Günel ile Görev Gazisi Samet Kapcı’yı evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci tarafından Kuranı Kerim tilaveti yapılarak, dua edildi.

Akşehir’deki etkinlikler Cumhuriyet Meydanı’nda akşam saatlerinde başlayacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programıyla devam edecek.

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