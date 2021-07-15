Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması

Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı´nda buluştu.
15 Temmuz hain darbe girişimin 5´inci yılında tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da tören düzenlendi. Mevlana Meydanı'na gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımına eşlik etti, ardından İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz´a ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı. Kur´an-ı Kerim'in okunmasının ardından tüm şehitlere dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın ulusa seslenişini dinleyenler, gece boyu sürecek etkinlikleri takip etti. Tören kapsamındaki etkinlikler sabah saatlerine kadar devam edecek.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZSalih BÜYÜKSAMANCI
2021-07-15 23:32:15
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