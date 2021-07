Başkan Kılca muhtarlarla bir araya geldi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 80 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. İstişare toplantılarının hizmet ve projelerin şekillenmesinde, yol haritalarının belirlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Hasan Kılca, göreve geldikleri günden itibaren istişare mekanizmasını hareket geçirerek ortak akılla hizmet ürettiklerinin altını çizerek, “Bizim en büyük gücümüz birliğimiz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca muhtarlarla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda bir araya gelerek mahallelerin talep, öneri ve ihtiyaçlarını dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karatay Şehir Parkı’nda mahalle muhtarlarının mahallelerine ilişkin yapılmasını istedikleri hizmetlere dair talep ve önerilerini dile getirdikleri bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya mahalle muhtarlarının yanı sıra AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de katıldı. Programda muhtarlara hitap eden Başkan Hasan Kılca, belediye olarak bugüne kadar Karatay'da hayata geçen yatırımlar ile yürüttükleri projelerden bahsetti. Konuşmasına, “Bizim en büyük gücümüz birliğimiz” diyerek başlayan Hasan Kılca, belirli aralıklarla düzenledikleri istişare toplantılarıyla hizmet vizyonlarını güncelleyip, yol haritası belirlediklerini, belirterek, göreve başladıkları günden itibaren istişare mekanizmasını hareket geçirerek ortak akılla hizmet ürettiklerinin altını çizdi.



“Her hizmetimizde birlikte çalışmanın bereketi var”

Başkan Kılca, halka hizmet etmenin Hakka hizmet olduğunu belirterek, "Mahallelerimizin alt ve üst yapısından, üreticisine kadar her kesime dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim, çevre ve yeşil, kültür ve turizm, gençlik ve spor, sosyal yatırımlar ve faaliyetler, ulaşım, dönüşüm ve yenileme alanlarında ilçemize önemli yatırımları kazandırdık ama en önemlisi bu yatırımları kazandırırken birlikte yönetim ve gönülden Karatay anlayışımızdan ödün vermeden hayata geçirdik. Bu hizmet yolunda en büyük desteğimiz, ailemiz olarak gördüğümüz 80 mahallemizin muhtarıdır. Yol arkadaşlarımız ve çözüm ortaklarımız muhtarlarımız ile istişareyi ve bütünleşmeyi her fırsatta sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her hizmetimizde birlikte çalışmanın emeği ve bereketi var. Muhtarlarımızın destekleriyle ilçemizi geliştirmenin ve güzelleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Çalışmalarımızda hep ekip ruhu ile hareket ettik ve bu anlayışımızı bundan sonra da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlık makamının yerel yönetimlerin başladığı yer olduğunu belirten AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de belediye ve kamu kuruluşları ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İlçe Başkanı Mehmet Genç; istişare toplantılarının Karatay’ın nabzının attığı her sokak ve caddeden en doğru ve kesin bilgi akışı sağlayarak koordineli çalışma imkanı sunduğunu söyledi. Genç, birlik ve beraberlik içerisinde çalışma ve yerinde çözümler ile Karatay’a hizmet etmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın her zaman kendilerinin destekçisi olduğunu ve her zaman sahada olduklarını aktaran Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken ise; “Belediyemizle uyum içerisinde hareket ederek mahallelerimize hizmetin en iyisi için çalışıyoruz. Bu vesileyle gerek çalışmalarında sahada bizlerden desteğini esirgemeyen Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum. Kendisi Karatay ve bizler için büyük şans” dedi.

