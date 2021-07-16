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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

İHA

Meram Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmesi adına belediyeye bağlı ekipler bayram boyunca sahada olacak ve ihtiyaç doğrultusunda vatandaşların taleplerine de karşılık verilecek. Öte yandan Meram ilçesi sınırlarında 7 farklı nokta kurban kesim alanı olarak belirlendi.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Meram Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresi boyunca sahada olacak ekipler oluşabilecek olumsuz durumlara karşı ihtiyaca cevap verecek. Kurban satış yeri tahsis işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çomaklı Mahallesi kurban satış yerinde başlayan satışlar tüm hızıyla devam ediyor. Salgın süreci göz önünde bulundurularak alınan önlemlere ek tedbirler getirilerek vatandaşların daha hijyenik ortamlarda kurban ibadetlerini yerine getirmelerine imkan sağlanacak. Meram Belediyesi, gelişi güzel kurban kesimleri ile birlikte ilçe genelinde oluşabilecek olumsuz görüntülerin önüne geçemek adına, 7 farklı kurban kesim alanı belirledi. Buna göre, Meram Belediyesi kurban satış yeri, Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Gödene Mahallesi TOKİ Semt Pazarı ve Kovanağzı Kapalı Pazar Alanı’nda vatandaşlar kurban kesimlerini gerçekleştirebilecekler.
Meram Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bayram süresi boyunca ekiplerin, vatandaşların hizmetinde olacağı belirtilirken, “Çomaklı Mahallemizde bulunan kurban satış yerine getirilen kurbanlık hayvanlar veteriner ekiplerimiz tarafından kontrolden geçirilerek alana alınmaktadır. Kurbanlık için uygun olmayan küçükbaş ve büyükbaş hayvan girişine halk sağlığını korumak adına asla müsaade edilmeyecektir” denildi.
Bayram öncesi kurban satış alanında, zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığı belirtilen açıklamada, “Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler, bayram sürecinde oluşabilecek olumsuz durumlara karşı sahadaki görevlerini sürdürecek. Yine bayram öncesi vatandaşlara huzurlu bir alışveriş ortamı sunulacak ve yürüme alanları üzerinde kurulan gayri resmi seyyar satışa müdahale edilecektir” ifadelerine yer verildi.
Vatandaşlara kurban atığı çağrısı
Öte yandan Meram Belediyesi’nin kurban atıklarının gübreye dönüştürülmesi ve atıkların çevre kirliliğine neden olmaması için başlattığı çalışma ile ilgili de bilgi verilirken, “İlçemizi bayram boyunca temiz tutmak adına hemşehrilerimizden kurban atıkları için hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Çevre koruma ekiplerimiz tarafından dağıtılan poşetlerde depolanacak kurban atıkları, yine ekiplerimizce toplanarak gübreye dönüştürülmesi sağlanıp yeniden ekonomiye kazandırılacaktır” denildi.
80 Binde Devri Alem ve Meram Millet Bahçesi bayramda misafirlerini bekliyor
80 Binde Devri Alem Parkı ve Meram Millet Bahçesi’nin bayramın ilk günü hariç hizmet vermeye devam edeceği belirtilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın park ve bahçelerimizde bayram sevincini hep birlikte yaşayabilmeleri için bayramın ilk günü hariç, 80 Binde Devri Alem Parkımız ve Meram Millet Bahçemiz misafirlerini ağırlamaya devam edecektir. Bayram boyunca hemşehrilerimizin temizlik noktasındaki talepleri 0332 331 00 08 iletişim numarasından, zabıta ekiplerimize iletecekleri talepler ise 0332 353 73 66 iletişim numarasından alınacaktır” cümlelerine yer verildi.

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