Konya'da bayram öncesi otogarda sakinlik

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Konya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sakinlik gözleniyor. Özellikle pandemi nedeniyle kente öğrencilerin gelememesinin bunda büyük rol oynadığı belirtilirken, yolculuk yapacak vatandaşlar bu bayram rahat bir şekilde bilet aldıklarını ifade etti.

Kurban Bayramı tatili için şehirlerarası yolculuk yapacaklar vatandaşlar biletlerini almaya başladı. Konya’dan memleketlerine ve bayram ziyareti için memleketine gitmek isteyen vatandaşlar gün içerisinde Konya Otobüs Terminaline gelerek biletlerini aldı. Bayram tatilinin başlamasına saatler kala otogardaki yoğunluğun geçen yıllara oranla daha az olduğunu ifade eden otobüs firması yetkilileri, bunda pandemi nedeniyle kente gelemeyen öğrencilerin büyük rol oynadığını söyledi. Şehirlerarası seyahat firması yetkilisi Sami Vural, “Normal bir şekilde gidiyor. Bunun sebebi ise öğrencilerin olmaması, üniversitelerin kapalı olması. Bunlar da bir etken ama yine de şükürler olsun biz yolcularımızı bayramda istekleri gidecekleri yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim işlerimizde pandeminin etkisi de var öğrencilerin olmaması da var. Tabii ki bu durum böyle devam etmeyecek. Bence Ağustos 15’ten sonra öğrenci kayıtları ve öğrencilerin yer bulma telaşıyla bu süreç daha da hızlanacaktır” dedi.

Bayram öncesi bayram ziyareti ve memleketlerine gitmek için bilet alan Mehmet Türk, “Biz burada gurbetçiyiz Karamanmaraş’a gidiyoruz. Geri dönüş bileti de almadım” şekilde konuştu. Yolculardan Bünyamin Resuloğlu da “Bu bayram fazla giden yok sanırım. Bilet var, bilet bulmakta da zorlanmadım” dedi.

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