Konya’ya 130 milyon TL’lik dev yatırım

Atalı Enerji Grup yönetim kurulu başkanı Ali Atalı, Konya’ya yapılan yatırım hakkında açıklamalarda bulundu. Bu yatırımın Türkiye için önemine değinerek yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının dünyada yaygınlaştığına dikkat çeken Atalı, “Atalı Enerji Grup olarak bu farkındalığın ülkemizde artması için ellerinden geleni yapacağız” dedi.

Konya’nın güneş verimi açısından çok değerli bir bölge olduğunu ve bu yatırımın, bu değeri korumak adına çok anlamlı bir hareket olduğunu dile getiren Ali Atalı, “Fosil yakıtların artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayamayacak olmaları, çevreye verdikleri zararlar, rezerv araştırma giderlerinin fazla oluşu, taşınmalarında yaşanılan zorluk ve çevresel endişeler, gibi sebeplerden dolayı yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakmak zorunda olduğunu gösterdi. Bu anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan her yatırım çok değerlidir. Yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Atalı Enerji’nin attığı bu adımın önümüzdeki yıllar için enerji açısından çok büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ilerleyen dönemlerde dünya enerji piyasasına damgasını vuracak ve bu kaynakların teknolojik gelişmelerle birleştiğinde dünyanın dengesini değiştirecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının farkındalığına ilk varan ülkeler diğer ülkelerin birkaç adım önünde olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Dünyada fosil yakıtlarına ait rezervlerin; petrolde 40 yıl, doğal gazda 62 yıl, kömürde ise 216 yıl yetecek düzeyde olduğunu hatırlatan Atalı, enerji krizinin olmaması için tek çözümün yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında amaç geleceği kazanmak

Kendisini çevre konusunda çok duyarlı bir vatandaş olarak gördüğünü ifade eden Ali Atalı, “Atalı Enerji Grup olarak yapacağımız 130 Milyon Liralık yatırımın, gelecek nesiller için önemi tartışılamayacak kadar büyük. Bu yatırım, geleceğe gönderilmiş bir hediye gibidir. Türkiye gibi solar kaynaklar açısından zengin bir ülkenin gelecek nesilleri bunu hak ediyor” dedi.

Atalı, Konya’ya yapılan bu yatırımın son olmayacağının müjdesini verirken fosil yakıt üreten ülkelerin egemenliğine bu yatırımlar sayesinde son verileceğini de hatırlattı. Atalı, ülkesini seven herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak “Sınırlı olarak bulunan fosil yakıtlar, gelecek dönemlerde yetersiz olacak ve bu enerji kaynaklarının yerine yenisi konmadığında ülkeler ciddi sıkıntılar yaşayacaktır. Bu sebeple tüm dünya farklı enerji kaynağı arayışına girmeye çoktan başlamıştır. Ülkemizin de bu anlamda kaynak bakımından şanslı ülkeler arasına girdiğini unutmamak lazım. Bu şansı doğru kullandığımızda Türkiye’nin enerji devi olmaması için hiçbir sebep kalmayacaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye enerji devi olmaya hazır

Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, su gücü, biyokütle enerjisi, deniz dalgalarının gücü, jeotermal enerji gibi kaynakların yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu hatırlatan Atalı, Türkiye’nin özellikle güneş ve rüzgar enerjisi bakımından şanslı bir ülke olduğunu hatırlatarak bunların kullanımının artırılmasının Türkiye’nin enerji bütçesine önemli derecede katkı sağlayacağının altını çizdi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir bir çevre için tek şans olduğunu belirten Atalı “Fosil enerji kaynaklarının dünyaya verdiği zararlar unutulmamalıdır. Duyarlı her vatandaşın, bu konuda elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da gelecekte enerji sıkıntısı yaşamamak, enerji üreten ülkeler arasında yer almak ve en önemlisi de sürdürülebilir çevreye sahip olmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Salgın çevreye duyarlılığımızı artırdı

Ali Atalı içinde bulunduğumuz pandemi döneminin insanların çevreye ve doğaya bakışını değiştirdiğini, insanların çevre konularında bilinçlendiğini hatırlatarak bunun bir fırsata çevrilebileceğini, insanların solar sistemlere yönelerek bu duyarlılığı pekiştirebileceğini dile getirdi. “Nefes almanın özgürlük olduğunu anladığımız şu günlerde, tüm dünya, doğanın ve atmosferin ne denli önemli olduğunu acı bir şekilde anladık. Bu sebepten hepimiz sürdürülebilir çevre konusunda duyarlı olmalıyız” diyen Atalı, sürdürülebilir çevre konusunda herkesin taşın altına elini koyması gerektiği dile getirdi.

81 ilde 81 enerji yatırımı

Enerji sektöründe büyük adımlar atmayı planladıklarını ifade eden Atalı, Konya’daki yatırımın 81 ile yayılacağını dile getirerek kendileri için yenilebilir enerji kaynaklarının bir ideal olduğunu ve bu ideallerinin temelinde Türkiye’nin gelecek nesillerinin olduğunu vurguladı. “Her şey daha iyi bir yarın için diyen” Ali Atalı, Atalı Enerji Grup’un bu 81 ilde 81 enerji yatırımı için kolları sıvadığını belirtti.

“Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre ve geleceğe enerji devi bir Türkiye bırakmak için attığımız bu adımda, bize güvenen ve bizi destekleyen herkese teşekkürü borç biliriz. Atalı Enerji Grup olarak bu ilk değil, son da olmayacak” diyen Atalı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacakları yatırımların devam edeceğini de vurguladı.

