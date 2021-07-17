Konya’ya 130 milyon TL’lik dev yatırım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’ya 130 milyon TL’lik dev yatırım

İHA

Konya’ya 130 milyon TL’lik dev yatırım

Atalı Enerji Grup yönetim kurulu başkanı Ali Atalı, Konya’ya yapılan yatırım hakkında açıklamalarda bulundu. Bu yatırımın Türkiye için önemine değinerek yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının dünyada yaygınlaştığına dikkat çeken Atalı, “Atalı Enerji Grup olarak bu farkındalığın ülkemizde artması için ellerinden geleni yapacağız” dedi.
Konya’nın güneş verimi açısından çok değerli bir bölge olduğunu ve bu yatırımın, bu değeri korumak adına çok anlamlı bir hareket olduğunu dile getiren Ali Atalı, “Fosil yakıtların artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayamayacak olmaları, çevreye verdikleri zararlar, rezerv araştırma giderlerinin fazla oluşu, taşınmalarında yaşanılan zorluk ve çevresel endişeler, gibi sebeplerden dolayı yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakmak zorunda olduğunu gösterdi. Bu anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan her yatırım çok değerlidir. Yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Atalı Enerji’nin attığı bu adımın önümüzdeki yıllar için enerji açısından çok büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ilerleyen dönemlerde dünya enerji piyasasına damgasını vuracak ve bu kaynakların teknolojik gelişmelerle birleştiğinde dünyanın dengesini değiştirecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının farkındalığına ilk varan ülkeler diğer ülkelerin birkaç adım önünde olacaklardır” ifadelerini kullandı.
Dünyada fosil yakıtlarına ait rezervlerin; petrolde 40 yıl, doğal gazda 62 yıl, kömürde ise 216 yıl yetecek düzeyde olduğunu hatırlatan Atalı, enerji krizinin olmaması için tek çözümün yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek olduğunu vurguladı.
Yenilenebilir enerji yatırımlarında amaç geleceği kazanmak
Kendisini çevre konusunda çok duyarlı bir vatandaş olarak gördüğünü ifade eden Ali Atalı, “Atalı Enerji Grup olarak yapacağımız 130 Milyon Liralık yatırımın, gelecek nesiller için önemi tartışılamayacak kadar büyük. Bu yatırım, geleceğe gönderilmiş bir hediye gibidir. Türkiye gibi solar kaynaklar açısından zengin bir ülkenin gelecek nesilleri bunu hak ediyor” dedi.
Atalı, Konya’ya yapılan bu yatırımın son olmayacağının müjdesini verirken fosil yakıt üreten ülkelerin egemenliğine bu yatırımlar sayesinde son verileceğini de hatırlattı. Atalı, ülkesini seven herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak “Sınırlı olarak bulunan fosil yakıtlar, gelecek dönemlerde yetersiz olacak ve bu enerji kaynaklarının yerine yenisi konmadığında ülkeler ciddi sıkıntılar yaşayacaktır. Bu sebeple tüm dünya farklı enerji kaynağı arayışına girmeye çoktan başlamıştır. Ülkemizin de bu anlamda kaynak bakımından şanslı ülkeler arasına girdiğini unutmamak lazım. Bu şansı doğru kullandığımızda Türkiye’nin enerji devi olmaması için hiçbir sebep kalmayacaktır” şeklinde konuştu.
Türkiye enerji devi olmaya hazır
Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, su gücü, biyokütle enerjisi, deniz dalgalarının gücü, jeotermal enerji gibi kaynakların yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu hatırlatan Atalı, Türkiye’nin özellikle güneş ve rüzgar enerjisi bakımından şanslı bir ülke olduğunu hatırlatarak bunların kullanımının artırılmasının Türkiye’nin enerji bütçesine önemli derecede katkı sağlayacağının altını çizdi.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir bir çevre için tek şans olduğunu belirten Atalı “Fosil enerji kaynaklarının dünyaya verdiği zararlar unutulmamalıdır. Duyarlı her vatandaşın, bu konuda elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da gelecekte enerji sıkıntısı yaşamamak, enerji üreten ülkeler arasında yer almak ve en önemlisi de sürdürülebilir çevreye sahip olmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Salgın çevreye duyarlılığımızı artırdı
Ali Atalı içinde bulunduğumuz pandemi döneminin insanların çevreye ve doğaya bakışını değiştirdiğini, insanların çevre konularında bilinçlendiğini hatırlatarak bunun bir fırsata çevrilebileceğini, insanların solar sistemlere yönelerek bu duyarlılığı pekiştirebileceğini dile getirdi. “Nefes almanın özgürlük olduğunu anladığımız şu günlerde, tüm dünya, doğanın ve atmosferin ne denli önemli olduğunu acı bir şekilde anladık. Bu sebepten hepimiz sürdürülebilir çevre konusunda duyarlı olmalıyız” diyen Atalı, sürdürülebilir çevre konusunda herkesin taşın altına elini koyması gerektiği dile getirdi.
81 ilde 81 enerji yatırımı
Enerji sektöründe büyük adımlar atmayı planladıklarını ifade eden Atalı, Konya’daki yatırımın 81 ile yayılacağını dile getirerek kendileri için yenilebilir enerji kaynaklarının bir ideal olduğunu ve bu ideallerinin temelinde Türkiye’nin gelecek nesillerinin olduğunu vurguladı. “Her şey daha iyi bir yarın için diyen” Ali Atalı, Atalı Enerji Grup’un bu 81 ilde 81 enerji yatırımı için kolları sıvadığını belirtti.
“Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre ve geleceğe enerji devi bir Türkiye bırakmak için attığımız bu adımda, bize güvenen ve bizi destekleyen herkese teşekkürü borç biliriz. Atalı Enerji Grup olarak bu ilk değil, son da olmayacak” diyen Atalı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapacakları yatırımların devam edeceğini de vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Konyaspor 100. yıl formalarını tanıttı
YEREL HABERLER Konyaspor 100. yıl formalarını tanıttı
Konya'da bayram öncesi otogarda sakinlik
YEREL HABERLER Konya'da bayram öncesi otogarda sakinlik
Selçuklu Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER Selçuklu Kurban Bayramına hazır
Konya Büyükşehir Belediyesi çocukların hayallerini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi çocukların hayallerini ...
Meram Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır
YEREL HABERLER Meram Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır
Başkan Karabacak: “Bayram günleri kaynaşmak için önemli birer fırsat”
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “Bayram günleri kaynaşmak için ...
Başkan Kılca muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılca muhtarlarla bir araya geldi
'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü´ne gelmeyebilir'
YEREL HABERLER 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü´ne ...
Konya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Konya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması
YEREL HABERLER Konya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ...
Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger’de ilk galibiyetini aldı
YEREL HABERLER 20 Yaş Altı Milliler Avrupa Challenger’de ilk ...
Akşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Akşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...
Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk
Konyalı esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Konyalı esnaflara Türk bayrağı dağıtıldı
Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Meram’da 15 Temmuz Destanı’nın gazete manşetleri sergilendi
YEREL HABERLER Meram’da 15 Temmuz Destanı’nın gazete manşetleri ...
Konya’da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla yad edildi
YEREL HABERLER Konya’da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler dualarla ...
Yavru flamingo ölülerini görünce gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Yavru flamingo ölülerini görünce gözyaşlarını ...
Yaz aylarında ishal çocuklarda ciddi sorunlara neden olabiliyor
YEREL HABERLER Yaz aylarında ishal çocuklarda ciddi sorunlara neden ...
Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Selçuklu Belediyesinde Çevre ve Sıfır Atık Meclisi kuruldu
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinde Çevre ve Sıfır Atık Meclisi ...
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ...