Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı (4)



ŞÜPHELİLERİN EVİNDE KAR MASKESİ ELE GEÇİRİLDİ

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Necla ve Metin Büyükşen çiftinin evlerinde öldürülmesiyle ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'nca açıklama yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalara; Jandarma Genel Komutanlığı'nın görevlendirdiği İstihbarat Komutanlığı Timi, JASAT Timi ve Siber Suçlarla Mücadele Timi'nin destek verdiği belirtildi. Şüphelilerin evinde kar maskesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Öldürme olayının meydana geldiği 03 Eylül 2018 tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında; alınan ifadeler, yapılan teknik takip ile maktuller ve şüphelilere ait İMAJ kayıtlarının incelenmesi neticesinde olayın meydana geldiği adresin karıştırılarak yanlış adreste bulunan eve girilerek gerçekleştirilmiş olduğu yönünde kuvvetli bilgi ve bulgulara ulaşılmış olup, soruşturma kapsamında olaya karıştığı değerlendirilen 23 şüpheli hakkında 13 Temmuz 2021 Salı günü Konya İl ve İlçelerinde bulunan 18 adrese 116 personelin katılımıyla operasyon düzenlenmiş, soruşturmanın genişletilmesiyle 25 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan adli aramalar neticesinde; 2 adet kar maskesi, 2 adet eldiven, 31 adet cep telefonu, 11 adet harici depolama cihazı, 8 adet av tüfeği, 3 adet bilgisayar, 42 adet sim kart, 8 adet hafıza kartı ve 2 adet tablet ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dijital materyaller Siber Suçlarla Mücadele Timleri tarafından incelenmiş olup, diğer suç delilleri ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek incelenmesi sağlanmıştır'' denildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ifadeleri, teknik takip ve teknik incelemeler sonucu şüphelilerin, olayın meydana geldiği adresi karıştırarak yanlış adreste bulunan Büyükşen çiftini öldürdüklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamanın sonunda şüphelilerden 4'ünün tutuklandığı, 1'inin adli kontrolle diğerlerinin de ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ

2021-07-17 17:48:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.