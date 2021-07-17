20 Yaş Altı Kız Milliler Portekiz’i mağlup etti

Konya’da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challenger C Grubu’nda mücadele eden ayyıldızlılar, dördüncü maçında karşılaştığı Portekiz karşısında 7058'lik skorla galip geldi.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakaya milliler, Derin Erdoğan, Gökşen Fitik, Sude Yılmaz, Melek Uzunoğlu ve Zeynep Şevval Gül ile başladı. Ayyıldızlılar karşılaşmanın ilk yarısını 3922 önde tamamladı. 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı’nda Gökşen Fitik 19, Zeynep Şevval Gül 16 sayı kaydetti. Portekiz'de ise Marta Martins 18 sayıyla oynadı.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı organizasyondaki beşinci ve son maçında yarın saat 18.00’de Polonya ile karşılaşacak.

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