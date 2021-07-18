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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’daki örnek projeler gençleri ve çocukları mutlu ediyor

İHA

Karatay’daki örnek projeler gençleri ve çocukları mutlu ediyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen futbol turnuvasında mahalleli gençlerin final heyecanına ortak olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; ilçede eğitim, spor ve sosyal alanda yürüttükleri projeleriyle gençleri mutlu edip onların gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.
Karatay Belediyesi, ilçede özellikle birlik ve beraberliğin pekişmesi, sosyal kültürel etkinliklerin artmasının yanı sıra Karatay’da yaşayan gençlerin kötü alışkanlıklar yerine onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak projeler üretmeye devam ediyor. Kendi projelerinin yanı sıra STK, dernekler veya vatandaşlar tarafından Karatay’ın 80 mahallesinde yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere önemli ölçüde destek de oluyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu kapsamda Karatay Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen ve toplamda 10 takımın ter döktüğü ‘5. Geleneksel Bahar Futbol Turnuvası’nın final maçı heyecanına ortak oldu. Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki 34 nolu Çim Sahada yapılan final maçından sonra turnuvanın kupa ve madalya törenine katılan Başkan Kılca, takımları tebrik etti. Kılca ayrıca, turnuvada ter döken bütün gençlere de Konyaspor forması hediye etti.
Turnuvanın kardeşlik ve birlik ruhu içerisinde gerçekleştirildiğini, Karatay’da bunu çok önemsediklerine vurgu yapan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak bu ortamın daha da pekişmesi için gayret ettiklerini söyledi. Kılca, “Buradaki en güzel şey, kardeşlik ruhu içerisinde birlikte olmaktır. Bizler de bu havada gerçekleştirilen bu güzel organizasyona hep birlikte şahitlik ettik. Karatay Belediyesi olarak bizler de mahallelerimizin bu tür faaliyetlerine önem veriyor ve her zaman destek oluyoruz. Bu yıl Ulubatlı Hasan Mahallemize çok güzel bir park kazandırdık. Konya’mızın en büyük parklarından birini yine Ulubatlı Hasan Mahallemizde Sıraç Gülşen Sokağımıza kazandıracağız ve parkımızın yapımına başladık. Böylece mahallelerimiz daha da güzelleşecek. Bildiğiniz gibi ilçemizdeki 30 okulumuza 30 yeni suni çim halı projemizin temelini geçtiğimiz yıl Ekim ayında atmıştık. 6 okulumuzun FIFA normlarında yaptığımız halı sahalarını tamamladık. 10 okulumuzun halı sahasının yapımı ise sürüyor. Yakın bir zamanda tüm projelerimizi tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız inşallah. Yine bildiğiniz gibi Karatay Yaz Okulları Projemizi bu yıl da yürütüyoruz. Karatay Belediyespor Kulübümüz de faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla tüm bu projelerimizle tek amacımız; yarınımız, umudumuz olan gençlerimizin bedensel ve zihinsel olarak iyi bir şekilde yetişmesine katkı sunmak” ifadelerini kullandı.

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