Kulu'da Kızılay ekipleri kan aldı

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Konya’nın Kulu ilçesinde, Kızılay seyyar kan alım aracı bağışçılardan kan almaya devam ediyor.

Kızılay seyyar kan alım aracı 5 gün süre ile ilçeye geldi. Kululu gurbetçilerin de gelmesiyle yoğunluğun yaşandığı ilçede, kan alım faaliyetleri devam ediyor. Kızılay seyyar kan alım aracı sorumlusu Dr. Naim Hikmet Kalkan, 5 gün süre içerisinde 4 yardımcı personel ile birlikte kan alımı yaptıklarını belirtti. Kalkan, yaklaşık 400 ünite kan almayı hedeflediklerini kaydetti.

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